Taylor Swift

Cantante: 185 millones de dólares/año Encabeza la lista, con solo 29 años, luego de que su gira Reputation, que realizó en 2018, se convirtiera en la de mayor recaudación en la historia de Estados Unidos, con ingresos por 266 millones de dólares. A esto se suma que el año pasado dejó Big Machine Records, su casa discográfica desde que arrancó en la adolescencia, por Republic Records, de Universal, la cual, como lo estipula el acuerdo, debe compartir con sus músicos la posible venta de su acción de 1000 millones de dólares en Spotify. Su primer sencillo con esta firma, “Me!”, batió otra marca: 100 millones de visitas en Vevo en apenas 79 horas. Originaria de Nashville, Tennessee, ha ganado diez Grammy y en 2018 fue considerada la persona más influyente en Twitter (en un día logró que se registraran 65.000 personas para votar), a pesar de que solo trinó trece veces. Su fortuna asciende a 380 millones de dólares y tiene ocho mansiones en cuatro estados, que suman 84 millones de dólares, además de dos jets privados Dassault. Kylie Jenner

Empresaria: 170 millones de dólares/año A los 21 años, la hermana menor de las Kardashian se convirtió en la multimillonaria más joven del mundo hecha por su propio esfuerzo. Su fortuna de 1000 millones de dólares no se la debe al reality Keeping up with the Kardashians, en el que aparece desde los 10 años, sino a su línea de maquillaje, Kylie Cosmetics. En 2015, invirtió 250.000 dólares que había ganado en el modelaje, para lanzar sus primeros 15.000 kits de labiales, los cuales empezó a vender a 29 dólares. El año pasado ya había recaudado 360 millones de dólares y luego de firmar un acuerdo con Ulta Beauty, una distribuidora del sector de la belleza, vendió 55 millones de dólares en solo seis semanas. Su empresa, de la cual es dueña ciento por ciento, sigue creciendo, pues acaba de estrenar una colección para el cuidado de la piel y muy pronto tendrá una para bebés. Además de todo eso, gana hasta un millón de dólares por cada post anunciando productos en Instagram, red en la cual tiene cerca de 180 millones de seguidores. Kanye West

Músico y empresario: 150 millones de dólares/año La vida del rapero nunca ha estado exenta de polémicas y sus finanzas no se quedan atrás. En 2016 escandalizó al declararse en quiebra y con una deuda de 53 millones de dólares. La noticia no solo fue viral por lo absurda, sino porque, a través de Twitter, le pidió a Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, 1000 millones de dólares para que “patrocinara sus ideas”. Nunca se supo si hablaba en serio, pero lo cierto es que el esposo de Kim Kardashian pronto vivió un boom económico, no gracias a su música sino a Yeezy, la línea de tenis con la que revoluciona este mercado. Su socio en ello es Adidas, con la cual creó unos tenis tan míticos como los Air Jordan, de Michael Jordan. La marca alemana le paga a West regalías del 15 por ciento en las ventas al por mayor, cosa que no puede contar ninguna otra celebridad con negocios en la moda. En el último año, vendió 1000 millones de dólares, a lo que se suman sus entradas por la ropa que diseña bajo el sello Yeezy, pero por separado de Adidas. Lionel Messi

Futbolista: 127 millones de dólares/año Desde que debutó en el FC Barcelona, en 2003, el argentino ha jugado 687 partidos con el club, ha anotado más de 600 goles y ha ganado 33 títulos, 10 de ellos de La Liga. Además, la FIFA lo ha elegido Jugador del Año en cinco oportunidades y se ha ganado la Bota de Oro seis veces, una cifra récord a la fecha. Semejantes números lo han hecho merecedor de ingresos por 92 millones de dólares, entre su salario con el Barça y el dinero ganado en las victorias. A esto hay que sumarle sus ingresos anuales de 35 millones de dólares por patrocinios como el de Adidas, Gatorade, Huawei, Pepsi y Mastercard. Todo esto lo convierte en el deportista mejor remunerado del globo, por encima de otros grandes, como Cristiano Ronaldo, Roger Federer y Tiger Woods. En 2016, fue condenado por fraude fiscal en España, debido a que evadió el impuesto sobre la renta entre 2007 y 2009. Su sentencia, de 21 meses, se redujo a una multa de 250.000 dólares. Ed Sheeran

Cantante: 110 millones de dólares/año El británico, de 28 años, ocupa desde 2011 los primeros lugares en los listados y ha recibido múltiples premios, entre ellos cuatro Grammy. Elton John lo descubrió y le consiguió un contrato con una casa discográfica. Luego, fue telonero de Taylor Swift y con el éxito “Thinking out loud” cobró rápidamente el reconocimiento mundial. Con su The ÷ Tour, que duró dos años y medio, y terminó en junio pasado, recaudó más de 600 millones de dólares. Así, es la gira que más dinero ha recaudado en la historia, en lo cual superó la marca impuesta por U2 en 2011 y no es para menos, pues abarcó en total 255 shows. Sus ingresos prometen seguir en aumento, ya que en mayo lanzó el álbum No. 6 Collaborations Project, que compila interpretaciones con artistas como Justin Bieber, Cardi B y Bruno Mars, y ha sido bien recibido por los fans y la crítica. Cristiano Ronaldo

Futbolista: 109 millones de dólares/año Su cambio del Real Madrid, con el cual jugó nueve años, a la Juventus, en 2018, le costó un recorte salarial, pero aun así es uno de los deportistas que más dinero devengan. Incluso, su halo es tal, que el traspaso provocó que su nuevo equipo vendiera 520.000 camisetas por más de 60 millones de dólares. Su salario es de 65 millones de dólares, mientras que patrocinadores como Nike y Herbalife le pagan otros 44 millones anuales. Además, ha ganado cinco veces el premio Jugador Mundial de la FIFA y es el máximo goleador de todos los tiempos en la UEFA Champions League. Brilla también como el deportista más exitoso en las redes sociales, con más de 400 millones de seguidores. Pero tampoco se escapa del club de celebridades multadas por evadir impuestos, ya que en enero de este año tuvo que pagar 21 millones de dólares por tal concepto. Neymar

Futbolista: 105 millones de dólares/año Su transferencia del Barcelona al Paris Saint-Germain, en 2017, es la más costosa de la historia hasta la fecha. El club francés pagó 263 millones de dólares por la negociación y firmó un contrato de 350 millones a cinco años con el brasileño. Por patrocinios, recibe anualmente 30 millones de dólares, de una nómina de gigantes en la que se incluyen McDonald’s, Gillette, Red Bull, Nike, Mastercard y Beats. Sus más de 200 millones de seguidores en Facebook, Instagram y Twitter, hacen del delantero, de 27 años, el segundo deportista más popular en las redes sociales. También es uno de los futbolistas más polémicos, por su estilo de vida fiestero y por su comportamiento en la cancha, calificado a menudo de sobreactuado. En 2016 pagó una multa de 1,2 millones de dólares por evasión de impuestos. Eagles

Agrupación musical: 100 millones de dólares/año Aunque la banda, ícono de los años 1960, no ha ocupado un primer lugar en los listados en mucho tiempo, cada vez que sale de gira cosecha un éxito arrollador. De hecho, sus tiquetes en reventa son los más costosos del mercado (238 dólares la entrada, en promedio), por encima de colegas como Taylor Swift, Ed Sheeran, U2 y Billy Joel. El grupo hoy está compuesto por Timothy B. Schmit, Vince Gill, Don Henley, Deacon Frey y Joe Walsh. En su gira más reciente, An Evening with the Eagles, recolectaron más de 3,5 millones de dólares por recital. Fue la primera vez, desde que murió su cofundador, Glenn Frey (padre de Deacon), en 2016, que el tour tuvo fechas adicionales. Varios expertos aseguran que la veterana banda sigue siendo tan taquillera porque sus fanáticos tienen un alto poder adquisitivo y eso les permite comprar las entradas más caras. Así mismo, explican, ello se debe a que la demanda de boletos aumenta cuando existe la posibilidad de que sea el último tour de un artista. Phil McGraw (Dr. Phil)

Presentador de televisión: 95 millones de dólares/año Es el presentador de televisión mejor pagado del mundo. Sus ganancias se deben principalmente a que Dr. Phil, el programa de entrevistas que conduce desde 2002, es uno de los más vistos en Estados Unidos. Es muy atractivo para los anunciantes y, por eso, a su salario se le añaden los ingresos por la promoción de productos y una parte de las ganancias publicitarias del talk show. El resto de sus ingresos provienen de su papel como productor en los programas The Doctors, Bull y Daily Mail TV. De igual modo, se echa al bolsillo jugosos cheques por sus conferencias bajo un acuerdo de patrocinio con la farmacéutica AstraZeneca y por su aplicación Doctors on Demand, avaluada en 300 millones de dólares. Le debe su reconocimiento a Oprah Winfrey, quien lo contrató para que la asesorara. A raíz de ello, apareció varias veces en su programa y se hizo tan famoso, que se ganó el derecho a tener su propio espacio. Roger Federer