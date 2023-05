Laura Bozzo confiesa haber presentado casos falsos en su programa

La popular presentadora Laura Bozzo es una de las figuras de televisión latinoamericana más famosas, gracias a su programa de televisión ‘Laura en América’, el cual sigue siendo uno de los programas más recordados, debido a las curiosas historias ‘reales’ que conectaban al público con sus propias vidas.

Ahora bien, recientemente, por primera vez en su carrera mediática, Laura Bozzo admitió que su nuevo programa ‘Que pase Laura’, a través de la cadena Imagen Televisión de México, presenta casos que no son 100 % reales. En una reciente entrevista, la presentadora se confesó y reveló uno de los más grandes secretos de uno de los más famosos talk show que marcó su regreso a la televisión mexicana.

En entrevista para el programa ‘Chisme no like’, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, Laura Bozzo comentó que se ha enfrentado a diversos problemas en su nueva casa televisora, entre ellos, una significativa reducción de su equipo de trabajo.

“En Telemundo, tenía 30 investigadores. En Televisa, 25. Aquí, tengo cuatro… En este programa no puedo decirte que todo es real, no puedo, porque con cuatro investigadores es imposible”, dijo Bozzo.

Laura Bozzo también confesó que no podía cerciorarse si los casos que le traía su producción eran realmente verdaderos debido a que solo trabajaba ella y no le daba tiempo de hacerlo todo sola. “Cuando yo entré al programa que estaba en Imagen, me traían muchos casos y yo no podía verificarlos, como tú comprenderás, se armó como un tráfico de panelistas en el cual se les pagaba y venían a ensayar”, reveló la conductora de TV en un enlace en vivo.

Laura Bozzo se ha enfrentado a diversos problemas en su nueva casa televisora, entre ellos, una significativa reducción de su equipo de trabajo. - Foto: Getty Images

La presentadora también admitió que el programa ha perdido credibilidad. “Eso es lo que hace mucha gente... Aquí es donde mi programa fue “prostituido” y empezaron a llamar a los panelistas que fueron sacados de la calle por no ser reales”, añadió en otro momento de la entrevista con el citado programa.

Igualmente, Laura se fue en contra de su homóloga, Rocío Sánchez Azuara, y su programa de TV, ‘Acércate a Rocío’, el cual tiene un formato similar al programa de la peruana.

Según Bozzo, en el programa de Rocío se contrata a personas para que actúen los casos, ya que cuando Laura Bozzo ingresó a la televisora, utilizaron el mismo modus operandi.

La presentadora también lamentó que el concepto que ella hizo tan popular haya decaído con tal de sumar más rating a la cadena televisiva. - Foto: Pantallazo Programa Laura Bozzo

“Rocío no lleva casos reales, muchos casos son personificados y lo sé porque cuando yo entré a Imagen me traían muchos casos, y yo no podía verificarlos, que eran panelistas que habían estado con Rocío”, agregó.

Además, la presentadora también lamentó que el concepto que ella hizo tan popular haya decaído con tal de sumar más rating a la cadena televisiva. No obstante, detalló que ahora está trabajando con nuevas medidas para garantizar que esta situación no vuelva a pasar, por lo menos en su programa, ya que asegura es una constante en todos los programas de ese estilo.

Laura Bozzo no se guardó nada y le ‘cantó la tabla’ a Clara Chía; no la bajó de “robamaridos” por meterse con Piqué

Recientemente, Clara Chía llamó la atención con nuevas publicaciones en las que se le vio luciendo un cuerpo muy sensual y tonificado, el cual logró por las rutinas y los ejercicios de su faceta fit. La relacionista pública cautivó a muchos y recibió varias críticas de detractores, quienes no conectaban de ninguna manera con ella.

Este fue el caso de Laura Bozzo, quien en el pasado ya se había referido a Piqué y Clara Chía por lo que ocurrió con Shakira. La presentadora peruana no se guardó nada y en aquel momento se despachó contra ellos en una entrevista que concedió.

Le ‘cantó la tabla’ a Clara Chía y no la bajó de “robamaridos”. - Foto: Cuentas en Instagram: @3gerardpique y @laurabozzo_of

“Van a recibir su merecido, que a la hora de la hora la tortilla se voltea y que al final van a terminar llorando, por lo que perdieron”, expresó durante un encuentro con medios de comunicación meses atrás.

No obstante, recientemente, Laura Bozzo generó reacciones en los usuarios de redes sociales, luego de recurrir a una publicación de la revista People en español, donde le ‘cantó la tabla’ a Clara Chía y no la bajó de “robamaridos”. La presentadora no se quedó con nada y afirmó que de nada le servía tener un cuerpo bonito, si no tenía “neuronas”.

“De qué vale tener un cuerpo espectacular si no tienes neuronas y eres una robamaridos”, escribió en el post, donde también ubicó lo que sentía con estas situaciones. “Este tipo de mujeres a mí me causan asco”, agregó.

De igual manera, la presentadora fue enfática en que Chía sabía perfectamente lo que estaba haciendo y el hogar que destruía con sus acciones, por lo que consideraba que le faltó “dignidad” para tomar su espacio y no ir ni siquiera a la casa de Shakira.

“Ella siempre supo que estaba destruyendo un hogar y tuvo la falta de dignidad de meterse a la casa de la esposa. La belleza está en el alma y en los valores que ella no tiene”, concluyó su comentario, agregando emojis enojados.