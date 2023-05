“No borra lo vivido”: Yeferson Cossio revela el motivo por el cual aún tiene fotos de su exnovia en su Instagram

Yeferson Cossio es uno de los influenciadores colombianos más seguidos en redes sociales, es conocido por el contenido que comparte y por sus excentricidades, pero también suele tener actos de bondad, ayudando a personas necesitadas, haciendo uso de la fortuna que ha logrado conseguir por medio de su trabajo.

El creador de contenido suele compartir con sus seguidores las pesadas bromas que le hace a su hermana Cintia Cossio, estos videos suelen acaparar las redes, logrando millones de visitas y comentarios.

El paisa, al ser creador de contenido digital, suele ser muy activo en sus redes sociales, donde comparte con sus seguidores detalles de su vida privada y personal. Varios de sus fanáticos siguieron muy de cerca la relación que Cossio sostuvo con la influencer Jenn Muriel, la pareja duro alrededor de 10 años y los fans de ambos lamentaron su separación.

Actualmente, Cossio se encuentra emparejado con Carolina Gómez, una modelo 10 años menor que él, que conoció en medio de unas clases que el paisa le daba a personas que querían potenciar sus marcas y triunfar como influenciadores en las diferentes plataformas digitales.

Yeferson Cossio es uno de los influenciadores más reconocidos a nivel nacional. - Foto: Foto tomada de Instagram @yefersoncossio

Recientemente, por medio de la dinámica de preguntas de Instagram, al influencer le indagaron acerca de las razones por las cuales no ha borrado de su perfil las fotos con su expareja Jenn Muriel. Él contestó que hacerlo no iba a borrar lo vivido.

“Porque borrar las fotos no borra lo vivido. Además, yo no quiero borrar nada, sea lo que sea que se haya vivido me hizo quien soy. Aprendí mucho, ambos, porque no soy solo yo, estamos donde estamos gracias a eso. Yo para qué voy a borrar eso, acaso es que (…) pues a mí me parece bobada”.

Incluso, la actual pareja de Cossio estaba junto a él, ya que la dinámica de preguntas iba dirigida para ambos y fue en ese momento cuando Yeferson le preguntó a Carolina si le molestaba que tuviera fotos en su perfil de Instagram con su ex, a lo que ella contestó: “no, yo estoy muy de acuerdo contigo”.

En medio de la dinámica, la pareja contestó otras preguntas de sus seguidores. En ellas, indagaron acerca de lo que sentía Carolina al no ser querida por los fanáticos de Cossio, ya que la mayoría ha manifestado que prefieren a Jenn.

Yeferson Cossio y su nueva pareja Carolina Gómez. - Foto: @carolinagomezec_

Cossio se encargó de responder por su pareja. “Desde mi punto de vista debe ser muy difícil, aunque ella lo niegue, tipo no tienes redes sociales, no te metes con nadie, de tu casa a la universidad, de la universidad a la casa; 18 años no te conoce nadie y luego pum me hago novia de un tipo, no le hago nada a nadie y luego todo mundo me odia. Debe ser complicado, pero yo la amo y creo que eso es lo que importa”.

Posteriormente, le preguntaron a Carolina que si Yeferson era tóxico a lo que ella contestó: “un poquito”. Luego Cossio agregó: no, diga la verdad sí y mucho, mucho. Y soy muy celoso y mucho y muy posesivo. A lo que Carolina manifestó: “Y a mí me encanta”. A lo que Cossio agregó: “soy re tóxico y qué”.