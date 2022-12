A Laura Bozzo le rompieron el carro para robarla, ¿qué pasó?

Laura Cecilia Bozzo Rotondo, más conocida como Laura Bozzo, es una de las presentadoras latinoamericanas con más auge en la televisión internacional. La peruana se convirtió en uno de los personajes más controversiales del reality de Telemundo llamado La Casa de los Famosos, donde compartió con celebridades como Niurka Marcos y Osvaldo Ríos.

Recientemente, a través de su cuenta oficial de Instagram, denunció y alertó a la ciudadanía por el “terror” que tuvo que pasar a manos de los delincuentes, en una vía rumbo a Acapulco.

“Quiero denunciar no sólo lo que me pasó a mi fueron varios carros que sufrieron lo mismo ponen llantas en la autopista del sol para causar accidentes 😩que uno pare y a la derecha habían camionetas para asaltar gracias a Dios pudimos seguir con el auto destrozado hasta Chilpancingo fue una pesadilla pero alertó a mi público han suspendido la seguridad no hay policía y es tierra de nadie en estas fiestas tomen sus precauciones 😩aún ando aterrada pero bien 🙏bendiciones”, fue el mensaje que envío en sus redes sociales.

Finalmente, la presentadora dio detalles de cómo se encontraba y que, aunque fue un momento angustioso, logró llegar sana y salva a Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, sin embargo, su carro sí quedó destrozado.

El cambio extremo que ha tenido

La periodista peruana ha registrado un cambio físico con el paso de los años y es completamente natural. El 19 de agosto, la mujer que se hizo popular en América latina por los programas “Laura” y “Laura en América”, celebró sus 70 años.

Estos formatos consistían en recibir personas para que estas contaran sus historias y resolvieran problemas del hogar. Una de sus frases más icónicas era “que pase el desgraciado”, la cual se convirtió prácticamente en el himno de batalla de Laura.

Pero hay otra cosa que no hay que ocultar y es el paso de los años. Laura Bozzo está ad portas de llegar al séptimo piso, mostrándose enérgica y activa. Recientemente compartió en sus redes sociales una serie de publicaciones que la volvieron tendencia, puesto que compartió imágenes de su juventud.

Muchos tenían una imagen negativa de Laura Bozzo, pero su participación en el reality ha hecho que su percepción sobre ella cambie. Esto se ha visto reflejado en sus redes sociales, donde cada vez que hace una publicación recibe mucho cariño por parte de sus seguidores.

Laura Bozzo, víctima de graciosa broma en ‘La Casa de los Famosos’

La celebridad peruana ha desatado toda clase de reacciones entre los curiosos de redes sociales, debido a una serie de memes y contenidos que salen de sus apariciones en el 24/7 del show. Bozzo ha sido una de las famosas que más ha dado de qué hablar con sus peleas, enfrentamientos y confesiones a lo largo de la competencia.

Laura llamó la atención de los curiosos con un inesperado clip que comenzó a circular en Instagram, donde se le ve siendo víctima de una graciosa broma que le hizo Salvador Zervoni, actor de La reina del sur.

Según se aprecia en las imágenes que fueron difundidas, la abogada se encontraba llegando al baño a alcanzarle un rollo de papel higiénico al artista, quien estaba al interior de uno de los retretes. La mujer le pasa el objeto y el famoso aprovecha para tocarle la mano con sus dedos y fingir que la untó de algo desagradable.

Laura Bozzo se dirige a la sala de la casa y comienza a hacer gestos de asco por el supuesto mal olor que había. Mientras se quejaba y se mostraba incómoda, la cámara hace un acercamiento para detallar que la presentadora tenía una mancha café en la mano derecha.

Al ella percatarse de esto, se queda pasmada y asombrada, mientras repite que no puede creer que Zervoni la hubiera untado de sus “heces”.

“Me ha embarrado de caca toda la mano. Yo voy a vomitar, mi mano herida, yo voy a vomitar. Qué asco, jefa. Me muero”, dijo la peruana cuando se dirigía a la cocina para lavarse la mano.

“Ni con mis maridos he tenido que aguantar semejante barbaridad, caca en la mano, asqueroso”, grita la presentadora mientras observa por el reflejo de un espejo cómo su compañero se acerca a ella lentamente.

Los integrantes de la casa no ocultaron la risa y fueron adonde estaba la celebridad para abrazarla y revelarle que todo se trataba de una broma, ya que le habían untado Nutella.