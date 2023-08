¿Le pareció machista? Luisa Fernanda W rompe el silencio en medio de polémica con Yeison Jiménez

Yeison Jiménez ha logrado posicionarse como uno de los artistas más reconocidos en el género de música popular , no solo en Colombia sino también en otros territorios. Sin embargo, como sucede con todas las figuras públicas, no solo su trabajo se vuelve motivo de comentarios sino también lo que hace fuera de los escenarios.

Hace algunos meses, el cantante de canciones como Guaro, Hasta la madre y Ya no, mi amor se le midió a una entrevista con la periodista española Eva Rey para su formato digital de entrevistas Desnúdate con Eva y aunque dicho encuentro se publicó hace algunos meses, el clip volvió a ser tendencia por las palabras del artista.

El intérprete de Aventurero, Tenías Razón y Por qué la envidia , no dudó en responder: “Luisa. Paola es mi colega, es mi cantante, pero Luisa es una mujer muy inteligente, Luisa es un león, Luisa es un hombre vestido de mujer” , indicó el artista. Esa última frase fue la que causó controversia debido a que su respuesta no cayó bien en la presentadora, que calificó el comentario de ‘machista’, al expresar que Luisa Fernanda W es “un hombre vestido de mujer”.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W al comentario de Yeison Jiménez?

Durante la entrevista con Yeison Jiménez, Eva Rey cuestionó al cantante por lo que acababa de decir . Fue así como Jiménez intentó justificar sus palabras aludiendo a la relación sentimental entre Luisa Fernanda W y su pareja, Pipe Bueno, sugiriendo que ella tenía una posición dominante en la relación. “Pudo dominar a Pipe. Lo que pasa es que ella piensa por encima de Pipe, él me ha contado muchas cosas en las que me ha contado que ha perdido contra ella”.

En redes sociales no han faltado las críticas hacia el cantante pues no lo bajan de “machista”, incluso famosas como Sara Uribe se han pronunciado al respecto, pero muchos querían saber qué podría decir Luisa Fernanda W al respecto. En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 18 millones de seguidores, la paisa compartió la famosa caja de preguntas y allí no dudaron en interrogarla al respecto.