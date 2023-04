Leila Cobo, la latina más influyente de Billboard, revela en SEMANA el secreto detrás del éxito de Shakira y Karol G

Leila Cobo es considerada la madrina de la música latina. Es caleña, pianista, hija de melómanos y tiene un título en interpretación de la Escuela de Música de Manhattan. Pero, en lugar de dedicarse a componer melodías, hace más de dos décadas abrazó el periodismo en Los Angeles Times para dedicarse a escuchar, con su oído privilegiado, las melodías de otros.

Por eso, el nombre de la hoy directora ejecutiva para contenido y programación latina de la revista Billboard aparece casi siempre enseguida de los de artistas latinos de quilates como Shakira, Carlos Vives, Thalía, Juanes, Sebastián Yatra, Paulina Rubio, Camilo y Karol G. Figuras que ella ha visto crecer y consolidarse solo con el arte de saber escuchar.

Leila Cobo ha visto crecer a grandes figuras de la música latina, entre ellos varios colombianos como Shakira, J Balvin, Karol G, Camilo, Carlos Vives y Juanes. - Foto: getty images

Tiene el oído tan afinado, que mientras muchos han recurrido a la fórmula fácil de criticar los pasos de gigante que ha dado el reguetón por el mundo, al que se le acusa de ser un género ligero, dominado por el autotune y el computador, Leila se ha dedicado a estudiar con precisión de relojera este fenómeno musical para desentrañar su auge y entender por qué es casi una música de culto de dos generaciones.

Movida por ese interés, publicó La fórmula Despacito, los hits de la música latina contados por sus artistas, libro en el que explica, entre otros detalles, cuál es el secreto detrás de Despacito, ese éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, de 2017, que fue la canción más reproducida en YouTube hasta que la reina colombiana Shakira lo destronó a comienzos de 2023 con la Sessions #53 junto a Bizarrap.

También narra la historia detrás de otros grandes éxitos como El gran varón, de Willie Colón; La tierra del olvido, de Carlos Vives; Feliz Navidad, de José Feliciano; Vivir mi vida, de Marc Anthony, y Suerte, de Shakira.

Pero apostar por la música que se pone de moda es fácil. Leila, en cambio, se toma el trabajo de degustar las producciones de cada artista, como si se tratara de un vino, para sacar sus propias conclusiones, más allá de la popularidad.

“Uno encuentra música y músicos sensacionales. En la música popular, que es lo que yo manejo, no importa solo la obra, sino quién la interpreta. Hay miles de obras e intérpretes que a uno le gustaría que fueran superexitosos y no lo son por mil razones. No tuvieron la promoción o el sello correcto, o ese artista no tenía la ambición correcta. Lo que creo hoy es que hay muchos niveles de éxito y el hecho de que no seas una superestrella con un superéxito no quiere decir que no seas exitoso”, reflexiona la periodista.

Leila Cobo junto a Juanes. - Foto: getty images

No ha sido el caso de dos colombianas, convertidas en estrellas en épocas distintas, pero sin las cuales, cree Leila, no es posible entender la música latina: Karol G y Shakira.

La primera lanzó hace cerca de un mes Mañana será bonito, que en poco tiempo la convirtió en la segunda artista en la historia en debutar en el número uno del Billboard 200 con un álbum en español. También fue la primera mujer en colocar un álbum en español en el número uno. De paso, es la primera colombiana en lograrlo también.

“Antes de Shakira, y en menor medida antes de ella, Carlos Vives, los artistas colombianos no se escuchaban internacionalmente. Entonces, tener un número uno de un artista nacido y criado en un país suramericano, y cuya presencia en nuestras listas es relativamente reciente, es realmente innovador desde un punto de vista cultural”, apunta Leila sobre el fenómeno de La Bichota.

Y destaca el hecho de que la artista paisa sea una mujer cuya base de seguidores sea “mayormente femenina”, lo que le resulta innovador. “Muestra que el mundo está listo para un tipo de superestrella diferente, una que adopta un tipo diferente de estética y mensaje. Karol G es colombiana de la cabeza a los pies, y el hecho de que el mundo la haya aceptado me indica que la gente está mucho más abierta que nunca a la diversidad si la música lo respalda”.

Y Karol G, a quien Billboard llamó en una de sus portadas ‘la nueva reina latina’, tuvo este año una jugada maestra al grabar con su compatriota Shakira una canción que, en pocas horas, ya se convirtió en un clásico de la música urbana: TQG.

Cobo ha seguido de cerca la carrera de artistas colombianos como J Balvin. - Foto: getty images

Para Leila Cobo, “TQG tiene vida más allá de su debut, porque es una gran canción. Al igual que Flowers, de Miley Cyrus, tiene una melodía fuerte en un momento en que los fans parecen ansiosos por escuchar grandes melodías en lugar de simplemente grandes beats. Y, por supuesto, la historia detrás es irresistible: dos historias de desamor muy públicas”.

Precisamente, más allá del interés sensacionalista que ha despertado durante meses la ruptura de Shakira, para Billboard ese detalle no pasó desapercibido. Y destaca cómo, en medio de un momento difícil de su vida personal, la colombiana supo hacer “un regreso sin precedentes a la música en español al abrir su corazón para enseñarnos que está bien mostrarse vulnerable e incluso ‘facturar’ cuando se sufre de desamor”.

Gracias a Shakira, “las mujeres latinas de todo el mundo se han empoderado para escribir e interpretar música profundamente personal”, asegura Leila.

De ahí que la estrella barranquillera fuera elegida como la Mujer del Año, honor que se le rendirá durante la celebración del primer evento Mujeres Latinas en la Música, que se celebrará este 6 de mayo.

Leila Cobo y Carlos Vives. - Foto: getty images

Shakira, agrega Leila, “sigue siendo más relevante que nunca hoy en día, con gracia, una profunda tradición de retribución y un enorme talento”.

Y subraya, además, cómo Shakira vive un periodo extraordinario que la llevó a romper récords con el más grande debut en español de 2022: Monotonía.

Poco después, su colaboración con Bizarrap debutó en el número 9 del Billboard Hot 100; fue el tema con más streams en 24 horas en la historia de Spotify y el video latino más visto en YouTube en 24 horas, con más de 63 millones de vistas.

En total, rompió 14 récords mundiales de Guinness. Por eso, “Shakira es la mujer definitiva en la música”, dice Leila sin titubear.