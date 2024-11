¿Liam Payne era bisexual? Imputado del caso reveló supuesto encuentro íntimo con el artista antes de su muerte

El pasado miércoles, 16 de octubre de 2024, los fanáticos de One Direction quedaron sorprendidos luego de que, a través de distintas redes sociales, se diera a conocer que Liam Payne, uno de los exintegrantes de la famosa boyband británica, había perdido la vida. Sucedió por un fuerte golpe en la cabeza tras caer desde el tercer piso del Hotel Casa Sur Palermo, ubicado en Buenos Aires, Argentina.

Luego de varios días de investigación y de realizar la autopsia, al cadáver del artista de 31 años se le encontró una variedad de drogas, las cuales lo habrían hecho perder la conciencia minutos antes de caer por la barda del balcón.

| Foto: ap

Los avances en la investigación

Hace pocos días, la policía de Argentina imputó a tres personas que, según los reportes, tendrían que ver con el fallecimiento del intérprete de Strip That Down, Familiar y Teardrops.

Braian Nahuel Páez, uno de los acusados, según la información compartida por los investigadores, habría sido el encargado de suministrarle a Liam las drogas que fueron encontradas al interior de su cuerpo.

El hombre fue entrevistado por un canal de televisión argentino y en su relato hizo algunas revelaciones que dejaron pensativos a los fans del fallecido artista.

“La verdad es que no le suministré drogas, con Liam nos conocimos, él me contactó en mi trabajo, nos pasamos el número y nos vimos esa noche, normal. Él me fue a buscar abajo porque yo me había perdido y no sabía cómo llegar al hotel, en el que se quedó primero en Palermo”, contó sobre la primera vez que se vio con el hombre.

Reveló que hablaron sobre las canciones que el artista estaba próximo a lanzar, pues estaría interesado en conocer su punto de vista.

“Ahí nos juntamos, él me mostró un poco de su música, de la música que iba a sacar adelante. Dicen que él no se estaba drogando, pero él, cuando llegó al lugar en el que yo trabajo, ya estaba drogado, de hecho, no comió. En uno de esos momentos, él se acerca y me pide mi contacto, yo le paso mi Instagram y ahí él me envía mensajes porque quería drogarse, ya estaba drogado”, relató el joven, quien aclaró que eso sucedió el 2 de octubre.

“Ahí fue la última vez que hablamos, charlamos, yo me subí al hotel, ahí me mostró la música, nos tomamos unos shots de whisky”, dijo.

La muerte de Payne ha generado gran consternación en el mundo de la música. | Foto: Getty Images

Días después se vieron nuevamente y, según manifiesta, habrían tenido un encuentro íntimo en la habitación del hotel en la que el artista se estaba hospedando. Se habrían quedado juntos esa noche, según su relato.

“La segunda vez que nos vimos fue el domingo 13 para el lunes 14 de octubre. Ahí pasamos la noche, nos drogamos, porque es la realidad; pasó algo íntimo. Yo fumé marihuana y él estaba con la cocaína que viste que está en todas estas fotos. Él la separaba, la limpiaba y no sé qué le hacía y la fumaba (…) En ningún momento fue agresivo, fue dulce y me preguntaba si yo estaba bien”.

Para finalizar, quiso hacer referencia a que su teléfono puede servir de evidencia para confirmar la realidad de sus declaraciones, pues no ha borrado la información o mensajes, ya que está seguro de que no tiene nada que ver con su muerte: “No borré nada, inclusive, dejé todo ahí porque no sé, no me interesa”.

Luego, dijo: “Yo sé que él no se tiró, no se hubiera tirado, la baranda es alta”.