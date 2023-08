Llane se confesó sobre su música, sus sueños y losproyectos que vienen: “Hay mucho por construir”

Eso era lo que le “daba plata para salir con mis amigos, mis amigas y mi mamá me dijo: ‘Trabaje ahí', y todos me decían el llanerito. Crecí con caballos, pista de resonancia, sombreros, el cuatro, maracas”.

Llane manifestó que se considera un intérprete de lo que le pasa día a día, “en cuanto a las cuestiones del amor, la manera de conectarme es por medio de las emociones. Me gusta narrar o contar historias en donde la gente conecte con eso”.

Siento que lo increíble del arte es crear algo extraordinario de lo ordinario. Tomar algo que es supremamente cotidiano y lo conviertes en un video, una historia, siento que eso es la clave del arte, es lo que más me gusta hacer a mí por medio de lo audiovisual. Por medio de eso también sé a qué público quiero llegar, que son todas aquellas personas que no les dan miedo expresarse así como son, vivir las experiencias y mostrarse tal como son, son vulnerables, no les da miedo sentir”.