Los actores de ‘Rigo’ que son pareja en la vida real: se enamoraron en una exitosa novela

Rating: así le fue a ‘Rigo’ en su noche de estreno, ¿le dio un golpe bajo a ‘Yo me llamo’?

La historia de amor de Jerónimo Cantillo y Vivian Ossa, actores de Rigo

A diferencia de otras parejas, los actores no se enamoraron a primera vista, y por el contrario, fue con el paso de las grabaciones de Los Morales que empezaron a darse cuenta de que había química.

“Ella me pareció una mujer demasiado hermosa desde la primera vez que la vi, pero yo estaba en ese momento montado en mi película de Kaleth Morales, así que no la vi con otros ojos, solamente la admiraba como actriz”, aseguró Jerónimo hace un tiempo en una conversación con Se dice de mí.

Vivian también habló con el programa de Caracol sobre el comienzo de su relación y aseguró que ella sintió lo mismo que Jerónimo, que tenían química para los personajes, más no para algo más.

“Cuando hicimos el casting hubo una química impresionante, que yo de hecho veía a nuestro director que nos miraba y se sonreía. Y yo decía, ‘Dios mío, qué es lo que estamos haciendo’, porque un director que sonría cuando uno está haciendo una audición es difícil. Yo me fui muy contenta ese día por ese feeling ”.

“Entre escena y escena me pasaba flores o un dulcecito me lo daba en la mano. Si teníamos que cogernos la mano en escena, el por debajo me daba algo y nos daba risa”.