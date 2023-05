Los dos nombres ocultos en ‘Acróstico’, la nueva canción de Shakira; pocos se percataron de este detalle

Shakira se robó las miradas de millones de personas en el mundo con los lanzamientos que realizó en los últimos meses.

La colombiana regresó a la industria artística y conquistó con el estreno de proyectos como Te Felicito, Monotonía, BZRP Music Session #53 y TQG, en compañía de celebridades como Rauw Alejandro, Ozuna, Bizarrap y Karol G, respectivamente.

Shakira brilló con sus estrenos musicales en 2023. Foto: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic - Foto: FilmMagic

La barranquillera sorprendió con un anuncio inesperado, el cual reflejaba una dedicatoria muy evidente a dos de las personas más importantes de su vida. La estrella musical la sacó del estadio al retomar un estilo melancólico, nostálgico y armonioso, centrándose principalmente en el bienestar de los dos menores, Milan y Sasha, quienes cambiaron por completo su mundo.

Shakira presentó Acróstico, una canción dedicada a sus hijos, quienes la acompañaron en todo el proceso personal que vivió en los últimos meses, luego de dar por terminada la relación con Gerard Piqué. Este tema está cargado de amor, cariño y dulzura, expresando plenamente todos los sentimientos que lleva una madre por sus pequeños pese a cualquier situación o circunstancia.

Acróstico es la nueva canción de Shakira, dedicada a sus hijos. - Foto: @shakira

La intención principal de este proyecto es la unión de letras en frases, formando así los nombres de quienes son los verdaderos protagonistas de la trama. La cantante supo jugar con esto, ocultándolos a lo largo de las líneas.

A lo largo de la letra, Milan y Sasha aparecen camuflados, demostrando una vez más el valor tan importante que tienen dentro de esta composición. Cada uno está presente en una parte de la producción, por lo que más de un fanático no se había percatado de la unión familiar que había de fondo.

Shakira se dedicó completamente al bienestar de sus hijos tras la ruptura con Piqué. - Foto: Instagram @shakira

A pesar de que esta balada trajo recuerdos relacionados con la época en la que Shakira lanzó Antología, su esencia es completamente distinta y el estilo que plasma es contrario, dándoles protagonismo a las frases cortas y sencillas.

Dónde están ubicados los dos nombres ocultos, basándose también en el videoclip de la letra que se estrenó el pasado 11 de mayo de 2023.

Milan

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba.

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos.

A veces corremos, pero no llegamos.

Nunca dudes que aquí voy a estar

El hijo mayor de Shakira fue mencionado en Acróstico. - Foto: Fotograma, 1:47, Acróstico / YouTube Shakira

Sasha

Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla; y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

El hijo menor fue nombrado al final de la canción. - Foto: Fotograma, 1:47, Acróstico / YouTube Shakira

Es importante destacar los comentarios que desató esta propuesta musical, teniendo en cuenta que muchos especularon sobre qué trataría esta canción. Varias personas señalaron que posiblemente este tema sería para Piqué, debido a supuestas líneas que se filtraron días atrás.

Sin embargo, pese a todo el sentimiento que abundó en el lanzamiento, medios internacionales volvieron a arremeter contra la artista, hablando de la marca que quedó en su corazón tras terminar con Gerard Piqué. Aunque Shakira nunca mencionó a su expareja ni hizo alusión a algo específico, un portal catalán tiro una pequeña pulla sobre lo “dolida” que estaba.

Shakira dedicó emotivas palabras a su madre, Nidia Ripoll, y a sus hijos durante la primera edición de los premios Billboard Mujeres Latinas en la música. - Foto: Fotograma, 3:18, Shakira recibe su reconocimiento como 'Mujer del Año' | Billboard Mujeres Latinas en la Música - YouTube Telemundo Entretenimiento

Según lo que se observó, El Nacional de Cataluña compartió un artículo en el que se refirió a este lanzamiento, haciendo énfasis en las marcas que habían quedado en la cantante y el proceso que llevaba para perdonar al exfutbolista.

El espacio informativo apuntó que la famosa colombiana estaba cambiando, dando pasos para pasar la página en la historia que quedó con el español.

“Increíble, ¿ha perdonado a Piqué? Quizás no, pero está dando pasos en esta dirección. La distancia es un bálsamo muy potente, las nuevas compañías también. Sigue dolida, pero todo pasa”, reseñó el portal.