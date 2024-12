Mackenzie vs. Jeff Bezos: ¿Por qué ella sí decidió compartir su fortuna?

Algunos han visto esta movida como una jugada de venganza de Mackenzie hacia su ex, pues en últimas es la plata suya la que está llegando a todo tipo de fundaciones benéficas. Además, en el sito web de Mackenzie Foundation se puede leer que el objetivo es trabajar para construir una sociedad mejor por medio de “familias estables”. Muchos creen que esa última frase es un dardo con veneno para Bezos ante su decisión de acabar su matrimonio de 25 años. Pero para otros este no ha sido un acto impulsivo ni mucho menos vengativo, pues Mackenzie ha tenido siempre una relación poco obsesiva con el dinero.

Según el periódico The Times, en las fiestas de diciembre solo les entregó un cupón de 10 dólares para reclamar un pavo navideño. Aunque existe la Fundación Bezos, que dirigen sus padres, lo cierto es que esta funciona con el dinero de las acciones que ellos tienen en Amazon, pero en la cual Bezos directamente no ha invertido un céntimo.

En su natal Seattle lo critican porque nunca asiste a eventos filantrópicos y, aunque encabeza la lista de los más ricos, su nombre no se registra en la de los 50 primeros filántropos de Estados Unidos. Se le conocen apenas aportes de 15 millones a la Universidad de Princeton, su alma mater, y 10 millones a un grupo dedicado a promover que los veteranos de la guerra sean elegidos en el Congreso. También dio un millón de dólares a una asociación para la libertad de prensa. Y aunque se metió la mano al dril durante la pandemia, su contribución de 100 millones resultó lánguida frente a los 1.400 millones de dólares aportados por Bill Gates solo para el desarrollo de vacunas; muchos se han enfurecido con su visión de la filantropía, como por ejemplo cuando dijo que no sabe cómo gastar su fortuna en cosas que no sean su compañía Blue Origin, en la que invierte 1.000 millones de dólares al año, o cuando en 2017 escribió un tuit en el que preguntaba a sus seguidores por ideas de proyectos filantrópicos. También dijo que se comprometería con 10.000 millones de dólares para luchar contra el cambio climático, pero hasta ahora los cheques que se han visto no son de muchos dígitos.