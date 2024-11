Maleja Restrepo destapó episodio alarmante en su salud: “Me iba a morir”

Maleja Restrepo se ha convertido en una reconocida presentadora colombiana, que se ha ganado el corazón de los colombianos con sus participaciones en reality shows como La isla de los famosos, y en producciones como Enfermeras, Sala de urgencias, La selección, Dulce amor, La viuda negra, La madame, Confidencial, Tierra de cantores, Salvador de mujeres, Niños ricos, pobres padres y, La sucursal de cielo.

Además, la caleña recientemente ha conquistado a su público con el contenido digital que publica en sus redes sociales en el que aparece con sus hijas, sus amigos y su esposo Tatán Mejía, a quien le celebró el cumpleaños de una manera muy particular.

La presentadora habló del problema de salud que la afecta. | Foto: Instagram: @maleja_restrepo

En los últimos meses, Maleja ha tratado un poco más el tema de su salud y cómo ha evolucionado, pues tiene que estar en constantes chequeos ya que sufre de la tiroides y tiene el antecedente de cáncer de tiroides en su familia.

Maleja Restrepo habló de su salud física y mental

Aunque normalmente se le de más importancia a las afecciones físicas de salud, la salud mental ha tomado mucha importancia en la actualidad, y se han dado a conocer los problemas que pueden sufrir las personas, como ansiedad, depresión y/o ataques de pánico, que es lo que últimamente ha perjudicado a la presentadora caleña que en un momento de su vida, tuvo problemas con el alcohol.

Recientemente, Maleja se tomó sus redes sociales para hablar al respecto de cómo este problema ha afectado su vida y cómo durante un viaje a otro país, tuvo un episodio muy feo y molesto.

La presentadora le advirtió a sus seguidores para que no caigan en el mismo engaño que ella. | Foto: Instagram: @maleja_restrepo

“Oigan, yo no les he contado lo que he venido descubriendo de lo que me ha pasado. Qué cosa tan dura, son los berracos ataques de pánico. Yo venía sospechando que me venía ocurriendo algo diferente, algo extraño, desde que fuimos a Costa Rica”, comenzó contando.

“Estoy sufriendo ataques de pánico”, dijo Maleja, y añadió que ha pasado episodios muy fuertes. “Lo más fuerte fue la noche del sábado o del viernes, no me acuerdo bien. Estaba durmiendo, me levante a a hacer chichí y me llegó un pensamiento de que me iba a morir. El corazón empezó ‘Bum, bum’”, agregó.

En medio de su desespero, su esposo Tatán Mejía se percató de lo que estaba sucediendo y le preguntó si se tenían que ir para la clínica, a lo que ella le respondió que esperaran.

Tatán Mejía ha ayudado a Maleja con los ataques de pánico | Foto: Instagram: @maleja_restrepo

“Él, intuitivamente, porque nadie sabe cómo manejar o acompañar a alguien en un ataque de pánico por primera vez, me tomó la manito [...] Empezamos a respirar y él me empezó a hablar de otra cosa completamente diferente a lo que estaba sucediendo”, narró Maleja.

Debido a lo sucedido, Maleja acudió a su médico para revisar qué estaba pasando. “Después fui a cita con la terapeuta [...] para empezar a entender por qué me está sucediendo esto. La buena noticia, bueno todo es buena noticia, es una oportunidad para descubrir seguramente si hay algo que tengo que sacar, algo que tengo que resolver o sanar”, mencionó.

Aprovechando ese momento, Maleja se realizó exámenes de la tiroides y afortunadamente, todo salió muy bien y eso “me tiene muy feliz de verlo como esa oportunidad”.