Maleja Restrepo le celebró el cumpleaños a Tatán Mejía de una forma bastante particular

Cabe resaltar que el deportista cumplió 40 años hace poco, y no hay nada mejor que recibirlo con un poco de gracias y un clip jocoso. Las redes sociales no se hicieron esperar y varios de sus seguidores no parar de reír con cada ocurrencia de la pareja, otros felicitan a Mejía y muchos expresan que están a nada de llegar al conocido cuarto piso.

“Literal que vaina tan exacta, a la semana que cumplí los 40 ya estaba preocupada porque no veía y mandando a hacer las gafas”, “Es hipermetropía jajajajaja pero si pasa, feliz cumple a Tatán, ustedes me alegran los días”, “No jodassssss cumplo en 15 días”, “Y de verdad así pasó uno no se da cuenta ni en qué momento”, “Jaajajjaajjajajajaja la primera cana es una pendejada al lado de la presbicia!!!”, “Es normal que eso me pase a los 29?”, son algunos de los comentarios.