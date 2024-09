Marcelo Cezán soltó atrevida confesión sobre experiencia que vivió: “Lo espero en el baño”

Marcelo Cezán es uno de los rostros más emblemáticos de la televisión colombiana, destacado por su participación en programas como Do Re Millones y Bravíssimo. Su faceta como actor también dejó una huella profunda en el público, que lo recuerda por su actuación en telenovelas como Tentaciones, Me llaman Lolita, Amor a la plancha, Amor sincero, Anita, no te rajes y Juego limpio.