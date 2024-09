Mamá de James Rodríguez preocupa por su estado de salud: “Un poco disminuida”

Pese a ello, la mujer preocupó en redes sociales luego de comentar en su cuenta oficial de Instagram que su estado de salud no es del todo favorable, por las constantes actividades que han tenido en los últimos días.

“Una semana tranquila en imágenes pero movilidad en la vida real, un poco disminuida en la salud, nada que un buen reposo, unos buenos ciudadanos y buena medicina no puedan curar”, expresó la mamá del futbolista colombiano.

Rubio no quiso revelar cuál es el padecimiento que la aqueja, puso alerta a sus seguidores al decir que, “todo lo que la boca no habla, el cuerpo lo acaba gritando”, por lo que algunos seguidores especulan que se podría tratar de una enfermedad que somatiza por alguna situación determinada. Sin embargo, la mujer aseguró que todo es cuestión de reposo y volverá más fuerte que nunca, por lo que no hay mucho de qué preocuparse.