De Corabastos a Noticias Caracol: Periodista se hace viral al contar su historia en redes sociales

“Cuando me dicen ‘es que todo te lo regalaron’ y recuerdo a mi yo de antes trabajando en lo que saliera pagar mis estudios”, escribió la mujer, en un clip que estuvo acompañado por varias imágenes familiares, de su paso trabajando en una veterinaria en el sur de Bogotá y algunos recuerdos de su trabajo como reportera en los noticieros de City TV y el Canal Caracol.

“Así es, sumercé vio muy bien, además de otras personas que vieron el video, todavía me conoce mucha gente de San Mateo, Soacha, allá me encontraban, allá estaba la peluquería canina, bajando por el colegio El Bosque muy cerca al conjunto El Oasis”.

“Muchas personas en Corabastos también me reconocen porque también estuve mucho tiempo allí. Muchas personas también de Kennedy, en Patio Bonito porque la persona que me enseñó y que me dio luces del tema de la peluquería canina, estaba ubicada en Patio Bonito”.