Melissa Martínez estalla contra Temu y toma acciones legales por suplicio que padece: “Son tan descarados”

View this post on Instagram

“Entro aquí y me encuentro varios mensajes de mujeres diciendo: ‘Uy, qué cinismo diciendo que los de Temu te copian’. Los de Temu me copian a mí. Parece ilógico, verdad. Pero no lo estoy sufriendo yo sola. Lo están sufriendo miles de emprendedores alrededor del mundo... no hacen más que copiar”, apuntó.