Luly Bossa abrió su corazón sobre la ausencia de su hijo y la decisión legal que tomó por tema que vivió: “Hay tanto problema”

La Gorda Fabiola, semanas antes de morir, destapó la verdadera relación entre su hermana y Polilla: “La parte que me lastima”

A pesar de que los pensamientos se apoderan de ella constantemente, Luly Bossa busca la forma de distraerse y no derrumbarse en el proceso, tomando la muerte de su hijo como un motivante para salir adelante y exaltar así su nombre como tanto quiso hacerlo.

“Yo no entendí por qué se fue Ángelo y antes de que se fuera, pasaron muchas cosas, en la que él habla de la muerte, él sabía que se iba a morir”, dijo.

Luly Bossa no se quedó callada y aprovechó para centrarse en el sistema de salud de Colombia, asegurando que no hay una buena atención médica, pues se sintió muy desamparada en cada ocasión que iba al hospital con Ángelo . De hecho, por esta razón fue que pensó en las madres cuidadoras y radicó una ley con la que buscaba honrar a su fallecido joven y a las personas que atraviesan situaciones similares.

“Eso se radicó el mes pasado, pero hay tanto problema allá, esto es una cosa de consenso, es algo que le interesa a todo el mundo para ayudar a los cuidadores. No hay humanidad, a las personas no les importa el paciente, cuando tú tienes una urgencia no hay médico”, afirmó.