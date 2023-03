Maluma rompió el silencio y habló por primera vez de lo sucedido con Natalia Barulich y Neymar: “Me quitó a mi novia”

Maluma se convirtió en uno de los cantantes colombianos más famosos de la industria internacional, debido al impacto que tuvo su música en el género urbano. El paisa avanzó con paso firme y logró dejar una huella en miles de personas, quienes actualmente disfrutan de cada uno de los temas que lanzó.

Maluma sigue derrochando sensualidad en las redes sociales. Foto: Instagram @maluma. - Foto: Foto: Instagram @maluma.

Uno de los puntos que más despertó curiosidad en sus fieles seguidores fue el amoroso, ya que el artista se vio vinculado sentimental y románticamente con varias mujeres de los medios. Este fue el caso de Anitta y Natalia Barulich, con quien sostuvo una relación seria por varios años.

Maluma y Natalia Barulich se conocieron durante las grabaciones del videoclip de Felices los cuatro, conectando de inmediato y construyendo un vínculo más profundo. No obstante, su noviazgo terminó en octubre de 2019 y decidieron guardar silencio por mucho tiempo sobre este tema.

Natalia Barulich, exnovia del cantante colombiano Maluma. - Foto: Instagram

Sin embargo, recientemente, Maluma se volvió protagonista de distintas noticias en los medios internacionales, luego de que rompiera el silencio y hablara sobre lo ocurrido con su expareja, quien, al poco tiempo de terminar con él, decidió darse una oportunidad con Neymar.

En diálogo con Alofoke Radio Show, el cantante fue interrogado sobre esta polémica y sobre cuál fue su reacción al respecto. Una de las preguntas salió a flote e indagó si era verdad que el futbolista brasileño le había quitado la novia.

Maluma soltó la lengua y comentó, entre risas, que sí le habían quitado la novia, tomándolo con bastante humor. El paisa después aclaró que esto no era cierto, ya que él había terminado con la modelo antes de que todo fluyera con el astro deportivo.

“Sí, Neymar me quitó mi novia”, dijo, a lo que agregó con una sonrisa: “No, mentiras”.

Neymar, delantero del PSG. - Foto: DeFodi Images via Getty Images

“Yo terminé con ella, terminé con Natalia y luego vi que ellos estaban por ahí juntos, pero eso no me lastimó el ego ni nada de eso”, puntualizó el artista urbano.

No obstante, uno de los entrevistadores del formato le preguntó cómo se había sentido y al cuánto tiempo ella estaba con Neymar. “¿Terminaste con Natalia y a los cuántos minutos estaba con Neymar?”, interrogaron.

El intérprete de Hawái se mostró bastante tranquilo, pero sí aseguró que no tenía conocimiento al respecto, ya que no le importaba en lo más mínimo. Para él, al terminar un vínculo sentimental, todo se resumía en la despedida y la comunicación, cortando caminos de raíz.

Es de los cantantes de reguetón más cotizados en Colombia. - Foto: Instagram: @maluma

“Demás que a los 30 segundos, no sé, cabrón...No tengo ni idea, ni me importa. Yo siempre digo, cuando uno termina con una mujer, papi en el momento que le da su último beso o abrazo, hasta ahí llega todo, ya no es tu mujer, y chao, nos fuimos”, afirmó.

Maluma también habló sobre Feid y Karol G

En la misma charla con Alofoke Radio Show, Maluma recibió una pregunta por parte del entrevistador, la cual hacía referencia a este romance. El hombre indagó con el intérprete de Sobrio si creía que Karol G y Feid eran pareja, basándose en todo lo que se conocía hasta el momento.

El ‘Pretty boy’ no se quedó callado ante este tema, aclarando en primer lugar que hace mucho tiempo no tenía contacto con ‘La Bichota’, por lo que no podía confirmar esta información. Sin embargo, no tenía problema con dar su opinión y soltar lo que él veía de la situación.

“Pégate ahí al micrófono. ¿Karol G y Feid están andando?”, preguntó el presentador del espacio, agregando: “Usted que sabe todo entre colombianos”.

Los fanáticos de los dos cantantes están muy atentos a sus movimientos juntos. Foto: Instagram @feid. - Foto: Foto: Instagram @feid.

De acuerdo con lo que quedó grabado en el post de Instagram, y que se difundió en otras páginas de chismes, Maluma fue enfático en que no podía confirmarlo, pero para él sí eran pareja.

“Te voy a decir una cosa, yo desde hace mucho tiempo que no hablo con ella, pero para mí que sí”, comentó en un clip, donde hizo una graciosa expresión que llamó la atención de los curiosos de redes sociales.

Las reacciones no se hicieron esperar, alborotando a más de uno que consideró que el cantante era “chismoso” y sabía perfectamente contar datos interesantes sobre estas noticias del entretenimiento colombiano.