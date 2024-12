Manuela Gómez, angustiada, preocupó por situación de salud; se quebró al hablar de su hija: “No me reconoce”

Manuela Gómez Franco ganó notoriedad en 2012 al participar en el reality Protagonistas de Nuestra Tele, donde compartió escena con figuras como Sara Uribe, Edwin Garrido, Óscar Naranjo, Angélica Jaramillo, Elianis Garrido y Mateo Ramírez. Su paso por este programa marcó el inicio de su trayectoria en el mundo mediático.

Después de su experiencia en televisión, la paisa enfocó sus esfuerzos en el ámbito digital, logrando destacarse como empresaria. Sus productos, especialmente matizantes y tratamientos capilares, se convirtieron en un éxito entre su público. Además, la paisa generó interés por los aspectos de su vida personal, incluidas sus relaciones amorosas y los altibajos emocionales que compartió con sus seguidores.

Pese a que esta puerta no suele abrirla y la mantiene en privado para evitar opiniones ajenas, Manuela Gómez dio pistas sobre su situación personal, la cual suele cambiar bastante. De hecho, recientemente, desató una ola de opiniones en sus seguidores con la noticia de su salud, la cual no era del todo positiva.

De acuerdo con lo que comentó la colombiana en entrevista con La Red, su estado de salud no es el mejor, enfrentándose a condiciones complicadas que afectan su estabilidad. La empresaria contó en la entrevista que está hospitalizada y sigue luchando por recuperarse de los malestares que golpean su cuerpo.

Manuela Gómez puntualizó que en los últimos días ha tenido que lidiar con un dolor muy fuerte en sus glúteos, despertando una sensación incómoda e inllevable.

“Hace unas semanas acudí al médico por un dolor intenso en los glúteos, que me provocaba una sensación de ardor como si estuviera quemándome, lo que me dificultaba incluso respirar. Debido al dolor tan fuerte, me hospitalizaron y desde entonces no he vuelto a salir”, dijo en el diálogo.

La paisa indicó que los exámenes se realizaron como correspondía, pero no había una respuesta clara sobre qué era lo que pasaba realmente con su organismo. Aunque intentaron hallar la razón de su dolor, el panorama no es el mejor.

“Me han realizado varios exámenes, pero aún no saben qué es lo que tengo. Las venas son de difícil acceso, me han tenido que pinchar varias veces y, actualmente, tengo un catéter, el cual es delicado, para administrar los medicamentos directamente al corazón”, apuntó, bastante decaída.

La antioqueña angustió con declaraciones que dio sobre su cuerpo. | Foto: Instagram: @manugomezfranco1

Al referirse a su hija, Manuela Gómez precisó que estaba muy afectada por este tema, pues la niña ya no la estaba reconociendo fácil y la distancia le estaba generando un brecha entre ambas. Aunque intentó contener el llanto, si plasmó el dolor que cargaba por lo que pasaba en su realidad.

“No he visto a mi hija, Samantha, desde hace varios días y eso me tiene muy triste. Siento un ardor y quemazón que no me deja descansar, y me cuesta mucho lidiar con la separación de mi niña. Cuando le hablo, la trajeron hace unos días con un gran riesgo y ella ya no me reconoce, lo cual es devastador para mí”, confesó ante cámaras.

En cuanto a su estado de salud, la famosa contó que una doctora quiso hacerle un procedimiento estético, el cual terminó causándole daños graves en el presente, pues su cola no la hacía sentir cómoda y era algo que estaba haciendo daños.

“Hace diez años, me sometí a una liposucción con una médica en Medellín. En ese momento, yo era conocida y acepté realizarme el procedimiento para mejorar mi figura porque era famosa. Han pasado diez años, pero en este momento siento que mis glúteos están enormes, no me veo bien y no sé si lo que se ha acumulado es grasa o biopolímeros. El dolor es insoportable, y los médicos aún no saben con certeza qué está pasando”, concluyó.