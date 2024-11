Manuela Gómez alertó con preocupante estado de salud: “se me dañan las venas”

Actualmente, Manuela Gómez es una de las personalidades más importantes del mundo de la farándula, pues luego de saltar a la fama al ser una de las participantes de las temporadas más vistas de Protagonistas de Nuestra Tele ha dado de qué hablar a lo largo de los años por medio de las redes sociales y sus apariciones en distintos programas de televisión nacional.

Incluso, hace algunas semanas hizo parte del grupo de aspirantes a la segunda temporada de La casa de los famosos, no obstante, fue superada por Melissa Gate, por lo que hasta el momento, no ha sido confirmada como una de las participantes. Sin embargo, muchos están a la espera de que sea incluida en las próximas fases.

Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia. | Foto: La casa de los famosos - Canal RCN

¿Qué le pasó a Manuela Gómez?

La empresaria se pronunció por medio de sus historias de Instagram y dio a conocer a sus seguidores que está pasando por un preocupante estado de salud, el cual la llevó a viajar desde el pueblo en el que reside a la ciudad de Bogotá para realizarse algunos exámenes con el fin de identificar la raíz de los fuertes dolores que la están afectando.

“Bueno, les quiero contar que no han sido días fáciles, tengo todas mis venas ya lastimadas, no hay en donde ponerme los medicamentos, toca ir rotando de un lado para otro porque se me dañan fácilmente las venas, se me pierden y ha sido muy difícil todo”.

No obstante, pese a que logró llegar a su cita, no se pudo realizar la resonancia, ya que estaba obligaba a estar en una posición que le generaba mucha incomodidad, por lo que tuvo que ser retirada del consultorio y organizar nuevamente su agenda para llevar a cabo los exámenes luego de recibir anestesia.

“Ayer me iban a hacer la resonancia, pero no pudieron hacérmela porque yo no sabía que se demoraba una hora y media, acostada en la misma posición y justamente apoyada sobre el dolor, sobre el lugar en el que yo tengo el dolor, entonces no aguanté ni cinco minutos del dolor, o sea, me ardía la columna, me quemaba en esa posición y yo no me podía mover porque obviamente, si uno se mueve daña el examen”.

Manuela Gómez Instagram | Foto: Instagram @manugomezfranco1

Añadió: “Así está la cosa de grave, ahora tengo que esperar una autorización porque tienen que utilizar anestesia general y dormirme por completo para poderme hacer el examen, entonces ahora tengo que esperar a que se solucione eso”.

Manuela Gómez se sinceró con sus fans

Después de revelar los dolores que atraviesa, Manuela Gómez confesó que no se siente bien emocionalmente, y el estar alejada de su hija Samantha le ha causado una profunda tristeza.

“Voy a estar acá un buen tiempo mientras todo esto sucede, extraño mucho a mi hija, estoy desesperada, pero sé que le tengo que proteger la vida a ella antes que la mía, yo la necesito acá conmigo, pero traerla a un hospital no es conveniente (...) Me siento tan triste, se los digo, me siento supertriste, me siento toda preocupada con muchas cosas que nadie sabe, entonces nada, me tocará quedarme acá en el hospital varios días, esperando a que me puedan hacer el examen, que salgan los resultados, esperar a que el médico los pueda revisar”.

Para finalizar, decidió agradecerle a cada una de las personas que le han brindado apoyo por medio de los comentarios y los mensajes directos, ya que estos le han permitido tener fortaleza para poder afrontar la situación.