Manuela Gómez se destapó sobre ‘Protagonistas de Nuestra Tele’; la paisa reveló si era libreteado: “Nunca me vi ese reality”

Manuela Gómez habló de Protagonistas de Nuestra Tele 2012

Manuela Gómez fue puntual con sus declaraciones y señaló que todo lo que vieron los televidentes era real, tanto así que vieron su versión de 2012. La paisa no podía creer que ella era tan conflictiva, por lo que prefirió no ver más de unos capítulos.

“No, cero libreteado, esa era yo, esa era yo, toda bochinchera. ¿Ustedes pueden creer que nunca me vi ese reality? Me vi dos capítulos y yo dije: ‘Dios mío, ¿esa soy yo? Qué pena, qué pena. Este es el día en que no me lo he visto completo”, comentó en el post.