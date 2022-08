Mara Cifuentes dejó sin palabras a sus seguidores al aparecer con un radical cambio de ‘look’

Mara Cifuentes, la modelo trans que ganó popularidad luego de participar en el programa La agencia del Canal Caracol, se ha robado la atención de los cibernautas, pues así como muchos han sido testigos de su crecimiento profesional, también han percibido algunos problemas que ha experimentado la antioqueña.

Cifuentes se ha dado a conocer en redes sociales como una sirena, ya que ha mencionado que está en constante renovación, además, luego de su paso por el reality de modelos, no solo ha logrado ser parte de una reconocida agencia en Colombia, a su vez es uno de los rostros con proyección internacional.

Gracias a la influencia y el apoyo de los usuarios digitales, como los 1.3 millones de seguidores que tiene en Instagram, Mara ha podido visibilizar a la comunidad LGBTQ; es una activista de los derechos de las personas diversas y ha participado en campañas de este mismo movimiento.

De hecho, en uno de sus post escribió: “Celebro cómo soy, me amo cómo soy y amo lo que hago mejor. 💜 Estoy orgullosa de mí y de todo lo que me he llevado a vivir”.

Por lo general, el contenido que comparte la joven modelo son los resultados de sesiones de fotos, maquillajes artísticos, looks en pasarelas y luciendo bikinis.

Sin embargo, hace poco sorprendió a los cibernautas con un nuevo cambio de look en donde la colombiana apareció posando en varias fotografías y luciendo un nuevo corte de cabello, pero este la cambió por completo.

El radical cambio de look que alteró a sus seguidores

A Mara Cifuentes se le conoció con una cabellera de largo medio, la cual era de color castaño oscuro. Incluso, en una de las instantáneas que tiene ancladas en su perfil de Instagram, la modelo aparece con esa misma longitud de pelo sobre las calles del Times Square, en la ciudad de los sueños, Nueva York (Estados Unidos).

No obstante, parece que el estilo que, comúnmente, la celebridad ha mostrado quedó atrás. Todo esto porque hace unos días subió dos fotos, una tras otra, donde se puede ver a la antioqueña con el cabello corto. Pero lo que alteró a sus seguidores es que este no está ni a la altura de sus hombros, sino que se muestra sobre sus orejas.

En una de las instantáneas, Cifuentes escribió “soon” (pronto, en español). Esto daría a entender que se trataría de un nuevo proyecto, puesto que la activista de la comunidad diversa aparece con dos outfits modernos: uno de dos piezas, que consta de un pantalón negro con larga abertura hasta las rodillas y una camisa formal blanca; el otro, un vestido largo color palo de rosa con abertura en una de sus piernas.

Aunque la modelo no ha confirmado por completo si este cambio es definitivo, lo cierto es que los usuarios digitales no han parado de comentar las fotografías.

Además de los cientos de ‘Me gusta’ que tienen las instantáneas, es posible leer algunos puntos de vista, como: “Eres Perfecta mi queen. Inspiration”; “Preciosa, es un eufemismo!”; “Bella siempre 😍 love you”; “Hermossaaa bby!”; “OMG, no más, es demasiado.

También, una cibernauta la comparó con una de las Kardashian: “Pensé que eras Kylie con cabello corto”, mientras que otra la relacionó con la actriz española Úrsula Corberó y su papel en la famosa serie de televisión La casa de papel: “Tokio eres tuuu?”, comentó.

Hay que decir que Mara Cifuentes ha ocupado en varias oportunidades las portadas de los sitios de entretenimiento por problemas que ha tenido a causa de la ansiedad y otros factores, pero la colombiana no volvió a hablar sobre ello.