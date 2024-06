Martha Isabel Bolaños dice cuánto gana por cada repetición de ‘Yo soy Betty, la fea’

Martha Isabel Bolaños aclaró si recibe dinero por la retransmisión de Yo soy Betty, la fea

Martha Isabel Bolaños no estará en Betty la fea 2: ¿Qué dijo?

En la nueva entrega de esta importante novela estarán algunos de los personajes que estuvieron en la primera, pero no todos, entre ellos la actriz caleña, quien no fue convocada en esta oportunidad.

“Cuando vi que iba todo el elenco hace un año y medio cuando me dijeron que yo no iba pues yo lo tomé con calma y dije: ‘una novela más en la que no estoy’, pero cuando estaba todo casi terminado y vi que iban casi todos dije ve me hubiera gustado estar claro que sí, pero también digo que fue por alguna razón”, dijo.