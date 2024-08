‘Martina la peligrosa’ sufrió doloroso accidente y tuvo que ausentarse de MasterChef Celebrity; así reaccionaron sus compañeros

Pese a que la mujer habló del inconveniente que tuvo por medio de sus redes sociales, no muchos tenían conocimiento del accidente que vivió y que la mantuvo por fuera del programa durante un total de cuatro capítulos.

Tras su regreso al set de ‘la mejor cocina del mundo’, Claudia Bahamón le pidió a la cantante que explicara la razón por la que no había podido asistir a las grabaciones el reality del Canal RCN.

Martina la peligrosa tuvo un accidente en uno de sus ojos

Frente a las cámaras de la producción, la intérprete de Café para dos, Sonríe princesa y Tú no sabes amar , en medio de una risa nerviosa explicó lo sucedido.

“Resulta que yo me senté frente al espejo, me vi los ojos muy rojos y me iba a aplicar una gotitas en el ojo, pero yo venía de otro lado (del baño) con otras cosas en la mano, dentro de ellas unas gotas que uno echa en el sanitario para evitar los malos olores y terminé poniéndomelas dentro del ojo”.