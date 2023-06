‘MasterChef Celebrity’: este es el verdadero motivo por el que Natalia Sanint ya no aparece en el reality

Con los delantales bien puestos siguen los participantes de ‘MasterChef Celebrity’. A medida que avanza la competencia, el nivel de dificultad para permanecer ha aumentado y las presiones que se manejan ya se sienten cada vez más a flor de piel. De los 24 famosos que comenzaron en el programa, solo 20 siguen con posibilidades.

Catalina Guzmán, Vargasvil, el padre Walter y Marcela Benjumea se despidieron del formato luego de quedar en riesgo por rendimiento y no lograr vencer al resto de los concursantes que compartieron con ellos el peligro de eliminación.

'Masterchef Celebrity 2023' ya ha visto 4 eliminaciones. | Foto: Cortesía Modulario SAS - Foto: Cortesía Modulario SAS

A los cuatro anteriormente mencionados, que ya no aparecen en el programa, se les suma Natalia Sanint. La locutora y comediante desapareció del show desde el episodio que se emitió el pasado domingo 25 de junio de 2023, en el que Benjumea dijo adiós.

Hasta el miércoles 28 de junio no se supo nada de la concursante. Sin embargo, en el capítulo de esa fecha, el chef y jurado Nicolás de Zubiría le dio la explicación oportuna al público. Aprovechó el momento para aclarar la razón de la ausencia de la presentadora Claudia Bahamón, quien tuvo que retirarse por un día.

“El día de hoy claramente como pueden ver no está Claudia, no está en persona, pero ella les ha mandado unos regalitos muy especiales a todos y como pueden ver no está Natalia, de nuevo, está delicadita de salud y tampoco está Daniela, ambas van a regresar, claramente, con el delantal negro , el rigor que pide la regla”, comentó el cocinero, agregando que Daniela Tapia también tuvo que retirarse momentáneamente.

Los motivos de salud que tienen a ambas celebridades por fuera de la competición, les hará estar en situación de riesgo cuando puedan regresar. De esta manera, buscarán permanecer tras medirse a los demás amenazados, que son Laura Barjum, Julio César Herrera, Martha Isabel Bolaños, Carolina Acevedo, Biassini Segura y Francisca Estévez.

Natalia Sanint y Daniela Tapia se encuentran en riesgo de salir de 'MasterChef Celebrity'. - Foto: Fotograma, 07:25, Algunos sabores traen recuerdos de la infancia | MasterChef Celebrity, YouTube/@canalrcn

Participantes de ‘MasterChef Celebrity’ celebraron con un beso tras ganar prueba de inmunidad; sus compañeros quedaron sorprendidos

El más reciente capítulo de la competencia de cocina, el cual estuvo lleno de mucho dulce y con el participante ‘Negrito W’ con pin de inmunidad, provocó muchas situaciones inesperadas que tienen a los televidentes dando de qué hablar en redes sociales.

Los participantes tuvieron que enfrentarse al reto de la caja misteriosa para competir por el pin de inmunidad. El ingrediente usado para cocinar fue el chocolate, con el que aleatoriamente los cocineros debían preparar una bebida fría o caliente, además de dos tipos de amasijos colombianos que lo acompañaran.

Sin embargo, solo tres parejas lograron mostrar su resultado final y ser ‘juzgados’ por los jurados del programa, entre ellos, destacaron los actores Jairo Ordóñez y Juan Pablo Barragán. De hecho, fueron ambos los famosos que lograron ganar el reto con buñuelos y mantecada, protagonizando un inesperado beso, que sorprendió a los televidentes colombianos y compañeros participantes.

Jairo Ordóñez y Juan Pablo Barragán protagonizaron inesperado beso. - Foto: Tomada de Twitter @_iamgsuss

Claudia Bahamón reveló por qué no prueba los platos que realizan

En un capítulo de la semana pasada de MasterChef Celebrity, Claudia Bahamón no estuvo, así que muchos de sus seguidores comenzaron a preguntarle en redes sociales el por qué no asistió al set de grabación.

Claudia Bahamón en el set de 'MasterChef Celebrity'. - Foto: Instagram: @claudiabahamon

Al parecer, otros compromisos no le permitieron a la modelo presentar el nuevo reto de la caja misteriosa, en el que los participantes tuvieron que realizar preparaciones con huevos y otros ingredientes.

Sea cual sea el caso, lo cierto es que Bahamón es clave en la gran cocina de TV, ya que su carisma y acogida del público es notoria no solo en la pantalla chica, sino que su vez en las plataformas de interacción social. Por ejemplo, en Instagram la arquitecta de profesión tiene más de cuatro millones y medio de seguidores, quienes suelen preguntarle sobre el programa que se transmite en horario estelar nocturno del Canal RCN.