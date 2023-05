“Me arrancaron lágrimas”: Shakira, conmovida, lloró por sentido momento con sus hijos

Los últimos meses para Shakira han sido muy desafiantes a nivel personal, debido a que tuvo que lidiar con los quebrantos de salud de sus padres y afrontar, al mismo tiempo, todo lo relacionado con su mudanza a Miami, donde está iniciando una nueva vida al lado de sus dos hijos.

No obstante, la cantante colombiana ha convertido sus sentimientos en canciones y recientemente lanzó Acróstico, una emotiva balada que le nació del corazón y el amor por sus pequeños, Milan y Sasha. Asimismo, este lunes presentó el video oficial del tema musical.

Shakira lanzó ‘Acróstico’, una balada dedicada a Milan y Sasha - Foto: Instagram @shakira - Fotograma Min 1:17 l Shakira - Acróstico (Official Lyric Video)

“Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo”, dice una de las estrofas de la canción.

La barranquillera, de igual manera, mostró un producto audiovisual distinto y único, donde involucró de lleno a los menores. Todo el trabajo estuvo enfocado en su unión con estos, quienes cantaron incluso junto a ella parte de la sentida letra.

Mediante su cuenta personal de Twitter, la intérprete de Antología reveló algunos detalles del rodaje del videoclip y manifestó que sus dos hijos participaron en la parte creativa de este. Asimismo, no pudo ocultar su emoción por la dedicación que mostraron para que quedara de la mejor manera posible.

La cantante presentó el videoclip de la canción 'Acróstico' - Foto: YouTube Shakira - Foto oficial videoclip Acróstico

Milan y Sasha cantan con Shakira en 'Acróstico' - Foto: fotograma, 2.54, Shakira - Acróstico (Official Video), Shakira, Youtube

“Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción, mientras que Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte”, expresó inicialmente.

Luego, añadió: “La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños. No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá”.

La grabación del último trabajo musical de la cantante barranquillera se hizo viral rápidamente en las diferentes redes sociales y generó todo tipo de comentarios, incluidos los de algunas personalidades de la farándula internacional y nacional.

Sasha también sale tocando el piano - Foto: Youtube

Letra completa de ‘Acróstico’

“Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Háblame que te voy a escuchar...

Y aunque la vida me tratara así. Voy a ser fuerte solo para ti

Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo

La sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Shakira tiene la custodia de sus dos hijos Milan y Sasha - Foto: Foto: Instagram @Shakira

Shakira no oculta su amor por Sasha y Milan - Foto: Getty Images

Viniste a completar lo que soy

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla, y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

Si ha de entregar entero el corazón, aunque le hagan daño sin razón

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

Una sonrisa tuya es mi debilidad”