“Me paré firme”: la actriz María José Martínez reveló por qué nunca quiso ponerse implantes mamarios

Durante su juventud, su manager le dijo que había recibido comentarios referentes a que no se tomaba en serio su carrera por no operarse los senos.

El mundo de la farándula ha estado históricamente ligado a la moda y los atributos físicos de las celebridades. Si bien este paradigma ha venido cambiando con el tiempo, el debate aún prevalece.

En el afán por encajar y cumplir los estándares de belleza que fueron adoptados dentro del mundo del espectáculo, tanto hombres como mujeres han acudido al quirófano para modificar sus imperfecciones y “mejorar” aquellos detalles con los que no se sentían del todo cómodos o que la industria les exigía.

Históricamente, esta dinámica se ha acentuado sobre las mujeres. Las presiones sobre sus cuerpos han tergiversado el concepto de belleza y, en ocasiones, encamina a que se tomen decisiones que no siempre corresponden al deseo propio, sino a la satisfacción de terceros.

Un claro ejemplo ha sido el hecho de acudir al cirujano para ponerse implantes mamarios y así aumentar el tamaño del busto. Mientras que algunas mujeres lo hacen por deseo propio, otras terminan en el quirófano a causa de la presión de otros.

No obstante, a pesar de las presiones, ha habido casos de celebridades que lograron imponer su voluntad para no modificar sus cuerpos solo para cumplir el capricho de alguien más. En entrevista con el programa La Red, la actriz María José Martínez reveló por qué nunca operó sus senos, pese a haber recibido comentarios al respecto cuando recién comenzaba su carrera.

“Cuando tenía 19 años, mi manager me dijo que el canal le había dicho que yo no me tomaba en serio mi carrera porque yo no me había puesto senos, como las otras niñas. No voy a decir nombres porque me parecería injusto decir que su carrera maravillosa fue por cuenta de eso, no creo que lo sea así”, expresó Martínez.

La reconocida actriz agradeció a Dios porque, en su momento, dio con un médico al que calificó como un ángel que se atravesó en su camino.

Aunque no recuerda el nombre del cirujano que la vio en ese momento, le agradece por haberla orientado. - Foto: Capturas de pantalla Instagram mariajosemartinez11

“Me dijo: ‘no se opere porque sus senos son perfectos para usted. Entonces, no creo que quede contenta con una cirugía’. Yo lo creí y me paré firme en eso. Eso sí, obviamente usé brasieres de relleno muchos años, porque de todas formas la moda es la moda y la presión es la presión”, recordó María José.

Finalmente, comentó que nunca se sometió a una cirugía o algo más drástico para modificar su cuerpo en pro de las presiones del mundo del espectáculo.

La actriz María José Martínez contó en el #theartisandchotel, que nunca quiso ponerse prótesis mamarias, su busto es natural. Sin embargo, durante muchos años se ha tenido que enfrentar a comentarios sobre el tamaño de su busto. pic.twitter.com/Phh5G4Vccf — La Red Caracol (@LaRedCaracol) March 18, 2023

“Pensé que lo más importante era el talento”

Hace unos días, por medio de su cuenta de Instagram, María José Martínez ya había compartido su testimonio.

“Muchos de ustedes saben que yo empecé a actuar a los 15 años (...). Estaba en el colegio todavía y mi manager me decía que era el momento de empezar a hacer casting para protagonista (...)”, dijo en la introducción de su video. A renglón seguido, citó la respuesta que le dio su manager sobre por qué no la llamaban: “es que en el canal me dicen que tú no te tomas en serio esta profesión porque no te has puesto prótesis como lo hizo Pepita Pérez”.

“Quedé muy sorprendida porque pensé que los más importante era el talento y los estudios. Sin embargo, obviamente llegué a casa con este trauma entre pecho y espalda”, contó.

María José Martínez invitó a las mujeres a permitirse ser "imperfectas". - Foto: Captura de pantalla Instagram mariajosemartinez11

A raíz de la cruda explicación que le había dado su manager, María José habló con su mamá, quien le ayudó a sacar la cita con el cirujano plástico. Esta persona resultó ser un “ángel” para ella, pues la aconsejó y le ayudó a aclarar el panorama.

“Me dijo: ‘yo no la opero porque sus senos son perfectos para usted, son muy bonitos, están proporcionados con su cuerpo y, honestamente, yo no la opero porque me parece que le haría un daño. Y si alguno de mis colegas lo hace, siento que le estaría sacando plata’. Uno llega muy vulnerable a estas consultas y yo por eso le agradezco a este señor que me haya dicho eso en ese momento”, narró la actriz.

El debate sobre los implantes mamarios se encendió luego de los polémicos comentarios hechos por la presentadora Carolina Cruz. “No estoy en contra de la explantación, ni más faltaba. Yo estoy a favor de que la mujer esté sana, que se sienta bien, que se vea linda y femenina completamente, pero a mí lo que no me parece que es llevadero ni correcto es que ahora todas las mujeres, como fulanita en redes sociales, empezó a hablar de este tema y sutanita, entonces se volvió una moda y entonces todas empezaron a sacar citas médicas”, dijo.

Carolina Cruz defendió su punto de vista sobre las prótesis. - Foto: @carolinacruzosorio

Lo que vino después fue la gota que derramó el vaso: “creen que la depresión se debe a lo que tengo en el cuerpo. Entonces, me saco las puchecas, quedo como un hombre, así plana como una pared y con una cicatriz horrible. Pero no, sigo deprimida y sigo con depresión, entonces yo digo, hay que manejar el tema y se debe tratar con mucha responsabilidad y sobre todo lo digo a quienes son influenciadores en redes sociales, porque cada caso es diferente”.

“(...) La mayoría de mujeres nos pusimos senos en esa época porque estaba de moda, y esa es la verdad. Y no digo que ahorita se lo estén quitando porque pasó de moda, estoy diciendo que las modas suelen ser muy agresivas con el cuerpo y que las mujeres, sin querer, nos metemos en cárceles mentales por buscar la perfección de la moda de ese momento (...). Con cada moda llega una dieta para alcanzar ese canon y ese estándar”, criticó María José Martínez en su reflexión.