Claudia Bahamón puso freno y se pronunció sobre polémica con Carolina Cruz: “Pido respeto por ella”

Carolina Cruz quedó como foco de atención de los medios y usuarios de las plataformas digitales, debido a una serie de comentarios que hizo durante un programa de Día a día. La presentadora dio su opinión, basándose en experiencias que conocía, sin percatarse que podría afectar o disgustar a un gran número de personas.

La presentadora tuvo como invitado a su gran amigo, donde conversaron sobre distintos temas. - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

La integrante del matutino de Caracol Televisión quiso dar su punto de vista acerca de la explantación de prótesis, soltando palabras que no fueron bien recibidas por el público y otras mujeres que decidieron retirarse los implantes mamarios. La empresaria explicó a qué se refería, pese a que cientos de comentarios y mensajes le llegaron a las plataformas digitales.

Ante una fuerte ola de críticas en contra de Carolina Cruz, un grupo de famosas quiso aclarar que no tenían nada en contra de ella y simplemente veían importante la difusión sobre este síndrome que puede afectar la salud y la vida de muchas personas. Entre aquellas que tomaron la palabra por su experiencia fue Claudia Bahamón, quien recientemente comentó sobre su proceso al retirarse las prótesis.

Claudia Bahamón, una de las presentadoras más famosas de los medios nacionales. - Foto: Cortesía Canal RCN

De acuerdo con lo que quedó registrado en redes sociales, una cuenta de chismes en Instagram aprovechó y replicó un mensaje que dejó Claudia Bahamón con respecto a toda la polémica que se formó con Carolina Cruz. La presentadora de MasterChef Celebrity fue enfática y aclaró algunas cosas, poniéndole punto final a la controversia con su colega.

La también modelo recibió un comentario de una persona en Instagram, donde indagaron ella qué opinaba acerca de lo mencionado por la vallecaucana con respecto a esta cirugía y la compleja decisión que significaba. El usuario apuntó sobre la experiencia personal de la opita, quien cambió su vida hace algún tiempo con este procedimiento.

Claudia Bahamón habló sobre Carolina Cruz. - Foto: Instagram @claudiabahamon

“¿Qué opinas de los comentarios de Carolina Cruz acerca del síndrome de Asia y las decisiones que mujeres coherentes y valientes como tú han tomado?”, escribió la persona.

De acuerdo con Claudia Bahamón, ella adoraba a su amiga y colega, por lo que no quería entrar en controversia y tampoco pasar a polémicas innecesarias. La presentadora pidió respeto con la empresaria, asegurando que todo el mundo tenía derecho a plasmar su opinión y no recibir ofensas.

“Adoro a Carolina, no me interesa generar polémica y pido respeto por ella y su opinión personal. Me interesa dar mi testimonio desde el amor. Cada quien toma sus propias decisiones sobre su cuerpo”, afirmó en el post.

En la cuenta que compartió estas palabras, varias personas quisieron dejar un mensaje y dar su opinión, enfatizando en el apoyo que se daba entre mujeres y las formas que había para corregir o enseñar a los demás. Otros usuarios sí criticaron de nuevo los comentarios de Cruz, asegurando que había agredido a personas que accedieron a estas cirugías por salud y por criterio propio.

Claudia Bahamón defendió a su colega de las críticas que recibió - Foto tomada de Instagram @claudiabahamon - Foto: Instagram @claudiabahamon

“Estamos para apoyarnos entre mujeres y nos podemos equivocar, otra cosa es que por que es la famosa la idealizamos”, “Eso es una buena mujer, apoyo entre nosotras”, “¿Y el respeto de Carolina por los demás?”, “¿Opinión personal? Agredió física y emocionalmente a quienes tienen cicatrices ‘horribles’ como lo dijo la señora”, “Entonces que piense antes de hablar”, “Qué bonito ver el apoyo y acompañamiento entre mujeres”, entre otras opiniones.

Es importante recordar que la polémica que involucró a Carolina Cruz fue comentada por celebridades como Juan Pablo Raba, Mónica Fonseca, Mabel Cartagena, Lorena Meritano y Norma Nivia. Cada uno expresó su punto de vista y afirmaron que no tenían nada en contra de la presentadora de entretenimiento.

La presentadora habló de su colega, pero enfatizó en la importancia de la salud pública. - Foto: Instagram @carolinacruzosorio - @fonsecamonica

Cientos de palabras circularon sobre el tema, despertando interés en quienes desean saber más del síndrome de Asia y las complicaciones de salud que puede generar en los cuerpos.