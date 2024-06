Melfi se sinceró y reveló si Nataly Umaña lo buscó después del reality, ¿habrá futuro entre ellos?

“Nosotros quedamos en paz”: Miguel Melfi se lavó las manos por discordias entre ex participantes de ‘La casa de los famosos’

“ Me parece muy guapa, tenemos mucha química, pero siento que cada uno debe enfocarse en su carrera ”, mencionó Miguel sobre Nataly.

“Nataly me dijo que quería hablar conmigo cuando yo salí, yo recién salí de la casa me felicitó y me dijo como ‘oye hablemos, necesito que hablemos un par de cosas, se han dicho muchas cosas acá afuera’”, comentó el cantante panameño.