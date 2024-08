Mhoni Vidente destapó día en el que llegará el nuevo presidente a Venezuela; soltó contundente predicción: “no iba a ser fácil”

Mhoni Vidente fue clara en que este acontecimiento se dará pronto, llevando a que el “dictador” abandone el poder y huya a otro territorio lejano junto a su familia . A pesar de que se había dicho que moriría, la latina señaló que esto no pasaría y su partida se daría en el momento menos pensado.

“La carta del mago y la carta de la torre dicen que vienen cambios radicales en Venezuela. Definitivamente, se ve la salida, el cambio de régimen de Nicolás Maduro, mejor dicho, del dictador. Ya no puede más, cada vez más la presión mundial lo obligará a salirse del país completamente, dejando un interino mientras se hace la transformación ”, indicó.

De acuerdo con Mhoni Vidente, Edmundo González se posesionaría como nuevo mandatario de Venezuela el 10 de enero de 2024, brindando un respiro al pueblo que tanto sufrió hasta hoy. Esta transformación no sería fácil, pero se esperaba que le diera un giro a la historia.

“Definitivamente, va a salir ese hombre, no iba a ser tan fácil, eso lo sabe María Corina y Edmundo, además de todos los que hemos vivido en un régimen dictatorial. No iba a ser tan fácil quitarlo del poder y la insistencia lo hizo. Si tú me preguntas, el 10 de enero de 2025 va a estar tomando posesión del pueblo hermano, Venezuela”, comentó, bastante segura.