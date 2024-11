Miss Panamá rompió el silencio y se pronunció tras ser expulsada de Miss Universo 2024: “Fue una medida severa”

En medio de la espera por esta edición de Miss Universo, donde competirá Daniela Toloza Rocha como representante de Colombia , se conoció una radical decisión que tomó la organización con respecto a una de las candidatas por razones que no fueron expuestas de manera explícita.

A través de un comunicado se mencionó que Italy Mora, Miss Panamá, había sido expulsada de esta edición, dejando el lugar vacío para lo que seguía del evento. En el texto se mencionó que únicamente se solicitaba respeto por el espacio de la reina, quien ya no podría llegar a la velada.

Miss Panamá reaccionó y se pronunció

No obstante, a través de su cuenta oficial de Instagram, Italy Mora decidió romper el silencio y pronunciarse de forma directa sobre lo que salió a la luz del certamen. La latina expuso su versión, reprochando que no estaba de acuerdo con el castigo que le dieron por una falta que ella considera mínima.

“El pasado primero de noviembre de 2024 fui informada sobre la salida del certamen Miss Universo. En momentos en los que me preparaba para asistir a la noche de gala, la organización me comunicó su decisión de que debía abandonar la concentración. Se me indicó que dicha medida se tomó por incumplimientos con salida de la habitación, la cual, admito, ocurrió para maquillarme y recoger ítems personales... lamentablemente confié y seguí indicaciones, sin medir consecuencias”, apuntó.