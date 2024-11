Miss Venezuela rompió el silencio sobre error en pregunta de Miss Universo 2024; destapó inesperado detalle

Lo llamativo del asunto fue que la traductora no habló directamente al micrófono, sino que se dirigió a la candidata para decirle de qué trataba la interrogante. En los videos se detalla cómo le explica, agachando la cabeza y conservando una distancia para que la concursante hablara en español.

Las declaraciones de la competidora por el título de Miss Universo 2024 despertaron curiosidad entre el público, ya que era evidente que su respuesta no tenía nada que ver con lo que mencionó Gardiner. Esto desató indignación en plataformas digitales, donde más de uno señaló a la integrante de la producción por no indicarle correctamente la pregunta a Miss Venezuela.

"Ileana Márquez" es tendencia porque por error de la traductora no respondió bien su pregunta en el Miss Universo. Robo histórico ⁉️ pic.twitter.com/Hg3LIxIcXG

Miss Venezuela rompe el silencio sobre error en pregunta en Miss Universo

La latina demostró que la traductora no le había dado la pregunta correcta, por lo que ella simplemente respondió según entendió. El influencer no dudó en revelarle que eso no era así, por lo que se pudo apreciar la reacción de la cuarta finalista de esta edición de Miss Universo.