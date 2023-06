Mujer asegura que en esta ciudad europea sale más barato hacer mercado que en Bogotá

El costo de vida en Colombia sigue fluctuando. A pesar de la disminución en algunos factores clave, otros como el precio de la gasolina o el del dólar, siguen aumentando. Mientras eso ocurre, cada vez es más complicado para los ciudadanos ir a hacer el mercado, pues productos de primera necesidad podrían parecer un lujo en más de una ocasión.

Con ese panorama, muchos se han visto casi que obligados a migrar, buscando oportunidades de mejora en las condiciones de vida en países donde el idioma, el clima o la cultura son totalmente diferentes .

En internet se viralizó el costo del mercado básico en Colombia. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Aun así, persiguiendo posibilidades de empleo o acceso a la educación superior de calidad, son miles los colombianos que abandonan su hogar cada año para radicarse en países como los Estados Unidos o algunos en Europa.

La situación alrededor de los valores económicos de los productos de la canasta familiar u otros elementos que hacen parte del mercado, suscitó a la influencer colombo rusa Anastasia Shvydchenko a comparar la realidad de su país de nacimiento (Rusia), con la del de su residencia (Colombia).

En ese proceso, se animó a ir a dos supermercados de las cadenas más reconocidas en ambos lugares y ver en qué lugar saldría más barato hacer la compra. El resultado sorprendió en gran manera a la mayoría.

El café, producto de exportación colombiano, fue el que más impactó, pues 200 gramos en Bogotá cuestan 35.900 pesos y en Moscú, a 18.900 pesos. Estos precios correspondían a la referencia Nescafé Gold, que se encuentra en ambos países.

La leche fue el único de todos los productos que la TikToker tomó que resultó más económico en el mercado colombiano, que en el ruso.

Asimismo, sumando otros elementos como tocineta, aceite, agua o azúcar (más algunos que no mostró en el clip), mercando en Bogotá se gastó alrededor de 140 mil pesos, mientras que en Moscú el total no superó los 67 mil pesos . Es decir, más del doble en la primera parte, que en la segunda.

“Va a tocar hacer mercado en Moscú y que lo traigan por Rappi” o “Jajajaja y Rusia sin ser productor de muchos de esos productos. Acá las grandes empresas y superficies nos ven la cara”, fueron algunos de los comentarios que colocaron los internautas indignados por el resultado del experimento.

Y es que Anastasia no ha sido la única creadora de contenido digital en hacer visible la situación del mercado nacional. Iván Lalinde, hace poco menos de un mes, se llevó una sorpresa negativa con las compras . No obstante, esta no tenía que ver solo con el precio.

La sorpresa que se llevó Iván Lalinde al salir a mercar

Los líderes de opinión aprovechan su posición en las redes sociales para denunciar problemáticas comunes del día a día en muchas ocasiones. En esta ocasión fue el turno de Iván Lalinde, quien, respondiendo a la solicitud de sus seguidores de “untarse de pueblo”, decidió mostrar parte de su rutina cotidiana cumpliendo con labores tan sencillas como ir al supermercado de su barrio a hacer la compra de las frutas y las verduras.

El popular presentador es conocido por haber hecho parte de programas exitosos de la televisión nacional como El precio es correcto, La Voz Kids o El desayuno. Actualmente, es uno de los integrantes de Día a día en el Canal Caracol. Así, a sus 49 años, el anfitrión no es solo reconocido por sus trabajos en la pantalla, sino que también destacó en gran manera a través de las plataformas digitales.

El paisa se refirió a una sorpresa que se llevó al salir a mercar. - Foto: Instagram @ivanlalindeg

De hecho, ha sido una de las figuras de la presentación del país que han decidido hacer una migración transitoria de sus contenidos de la señal televisiva al plano de las redes. Con más de 776.000 seguidores, Iván Lalinde se ha dedicado a hacer videos con el fin de acercarse de forma directa a la audiencia. A manera de blogs, ha mostrado sus viajes, la vida familiar y ahora sus rutinas personales.

No obstante, Lalinde quedó ‘en shock’ en su salida más reciente. Resulta que el paisa se fue hasta el supermercado más cercano a su hogar a fin de mercar, encontrándose sorpresas en el proceso . “Bueno, me vine a hacer mercado de frutas y verduras, todo está envuelto en plástico, en bandejas de icopor”, comentó con preocupación.

Angustiado por la crisis medioambiental, aseguró en la descripción del video: “Hacer mercado sin plástico no es fácil, pero tampoco es imposible. Ponte el reto de hacer tus compras mirando qué puedes reciclar, reutilizar o evitar. No seas indiferente al mundo de basura que producimos en nuestros hogares”.

Ya en la búsqueda de los productos, se topó con algunas curiosidades. “Una bandeja de icopor para cuatro zanahorias”, afirmó al sostener uno de los alimentos. De igual forma, se mostró profundamente aterrado al ver cómo porciones pequeñas de jengibre venían en la misma presentación.

A pesar del impacto negativo que esto pudo causar en él, también admitió entender el porqué de los detalles del empacado. “Claro, es para conservar más las frutas y todo, pero esto no es necesario”, dijo. Al ver las raíces chinas, añadió: “Esto de pronto sí, pero cambiar el material”.

Iván Lalinde en 'Día a día' - Foto: Captura de pantalla Caracol Televisión - 'Día a día'

“Estoy aterrado”, sentenció. En medio de su compra, decidió acercarse hasta la dueña del local, a quien retó a cambiar los materiales de los empaques. “Lo voy a pensar”, le contestó la empresaria. A su vez, la mujer destacó que ya ha contemplado la idea de solicitar a los compradores a traer sus propias bolsas, a fin de que puedan llevarse todos los productos sin necesidad de plásticos o icopores.