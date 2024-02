Murió Cat Janice, la mujer con cáncer terminal que se hizo viral por una canción para recaudar fondos para su hijo

“Esta mañana, desde el hogar de su infancia y rodeada de su amada familia, Catherine entró pacíficamente en la luz y el amor de su creador celestial”, con un sentido y profundo mensaje en Instagram el mundo conocía la noticia de la muerte de Cat Janice este miércoles, 28 de febrero. La mujer, que padecía un cáncer terminal, se volvió viral en las últimas semanas con una canción dedicada a su hijo de siete años.

La talentosa cantante estadounidense se viralizó en las redes sociales y tocó el corazón de miles de internautas, quienes catapultaron a la fama la canción dedicada a su hijo, con la que buscaba recaudar fondos para que cuando falleciera su pequeño no sufriera y pudiera contar con un soporte económico a futuro.

Janice se catapultó con el tema musical titulado Dance You Outta My Head, que se reprodujo incontable número de veces en YouTube, iTunes, Spotify y TikTok, en donde miles de personas escucharon y compartieron la emotiva canción, ya que ‘Cat’ había prometido dejar las regalías a su hijo para cuando ella ya no estuviera.

Janice se catapultó con el tema musical titulado Dance You Outta My Head, que se reprodujo incontable número de veces en YouTube, iTunes, Spotify y TikTok, en donde miles de personas escucharon y compartieron la emotiva canción, ya que ‘Cat’ había prometido dejar las regalías a su hijo para cuando ella ya no estuviera. Foto: Tik Tok @CatJanice | Foto: Tik Tok @CatJanice

Los familiares de Janice confirmaron su fallecimiento en Instagram y agradecieron a todos los que estuvieron pendientes de su estado de salud: “Estamos eternamente agradecidos por el gran amor que Catherine y nuestra familia han recibido durante los últimos meses”.

“‘Cat’ vio cómo su música llegaba a lugares, ella nunca lo esperó, y descansa en la paz de saber que seguirá manteniendo a su hijo a través de su música. Esto no hubiera sido posible sin todos ustedes”, reseña el mensaje.

También revelaron que ‘Cat’ dejó escritas varias canciones, por lo que su hermano estará a cargo de lo relacionado con su música, marketing y relaciones públicas.

“A petición de ‘Cat’, hay más arte que ella también quiere compartir. Todo a su debido tiempo”, indicaron en la publicación.

Catherine, de 31 años, tuvo una larga batalla contra el cáncer. En el 2022 fue diagnosticada de la enfermedad por un sarcoma y fue sometida a un tratamiento que parecía que había controlado el tumor.

Pero el cáncer reapareció con más fuerza en 2023 y a finales de ese mismo año la noticia era devastadora: no había nada más que hacer, pues la enfermedad comprometió sus pulmones. Aun así, no se dio por vencida y con el poco tiempo que le dieron de vida se dedicó a la música y compuso Dance You Outta My Head, para que su hijo Loren la recuerde para siempre.

Además de contar en Tik Tok cómo batallaba contra el cáncer, aprovechó para expresar su última voluntad: todos los beneficios generados por la canción serán para su hijo.

“¡Quiero que mi última canción les traiga alegría! Eso es lo único que he deseado a lo largo de mi batalla con el cáncer. Solo les pido una cosa: usad el audio de esta canción. Todo irá para mi hijo, que es lo que más quiero”, expresó Janice.

Miles de usuarios se dieron a la tarea de reproducir la canción y algunos de cantarla, publicando videos acompañados de coreografías en sus publicaciones en Tik Tok y resto de redes sociales.

En una de sus últimas publicaciones comentó que el “tumor se había triplicado de la noche a la mañana” y que no sabía si llegaría a su cumpleaños.

Una de las noticias que recibió y compartió con sus más de 412 mil seguidores fue el hecho de haber sido incluida entre los 40 mejores artistas de Billboard en la categoría Hot Dance/Electronic. Además, su tema musical alcanzó el primer puesto en ventas digitales.