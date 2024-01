Murió David Soul, el actor protagonista de la serie de los años setenta ‘Starsky y Hutch”

En la serie ‘ Starsky y Hutch ’, emitida durante 92 semanas en Estados Unidos entre 1975 y mayo de 1979, David Soul actuó junto a Paul Michael Glaser, formando la famosa pareja de detectives de policía, que se movía en el también mítico Ford Gran Torino rojo con una franja blanca. Antes de la serie, tuvo su debut en el cine con la película ‘ Johnny Got His Gun ’.

En 2004 se hizo un largometraje a partir de la serie ‘Starsky y Hutch’. Owen Wilson encarnó el papel interpretado por David Soul 30 años antes y Ben Stiller asumió el rol de Paul Michael Glaser. También participó en otras series como ‘Mi bella genio’, ‘Here Comes The Brides’ y ‘Viaje a las Estrellas’.