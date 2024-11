Nace el amor en ‘La Descarga’, esta sería la nueva pareja del reality

A Marbelle se le declararon en ‘La Descarga’ y con canción incluida: “no me paras bolas”

Contexto: A Marbelle se le declararon en ‘La Descarga’ y con canción incluida: “no me paras bolas”

Luego, de la transmisión de un nuevo capítulo, una situación bastante particular llamó la atención de los televidentes e internautas, pues, al parecer, nació el amor entre algunos de los participantes del programa.

Pese a que son de equipos diferentes, no fue impedimento para conocerse y darse la oportunidad de hablar y tal vez salir. Se trata de Ohlela del grupo de Gusi y Daniel Merak, el cual pertenece al grupo de Santiago Cruz.

Así mismo, Carlos Calero quiso saber un poco más y le preguntó acerca de la mujer, pero la respuesta del participante no solo lo sorprendió a él, sino también a todos los asistentes debido a que tuvo dedicatoria.

“Hay buena fuente de inspiración. Esta canción es dedicada para una persona que me está viendo allá, en el campamento ” relató Daniel.

Aunque en ese momento no se sabía el nombre de la participante a quien iba dirigida la canción, Jessica Cediel tomó la vocería y confirmó que se trataba de Ohlela. El campamento, y en especial los jurados, quedaron impactados ante la situación.

“Estoy llena de mariposistas, la verdad me siento en las nubes. La verdad yo le he dicho que canta con un sentimiento, él tiene un carisma que enamora. Soy su fan number one, se ve hermoso y lo hizo hermoso y muchas gracias por esa dedicatoria, papacito”, expresó en ‘La Descarga’.