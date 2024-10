Carolina Cruz cantó con Gusi en ‘La Descarga’ y sorprendió a los jurados: “tienes mucho talento”

Una vez estén elegidos, cantarán con su mentor, para luego abrir las votaciones al público y que elijan el próximo ganador de 25 millones de pesos colombianos. Uno de los grandes cambios de esta temporada es que no se transmitirá la convivencia entre los participantes , esto con el fin de darle el enfoque a la competencia.

Carolina Soto cantó, al lado de Maía, Niña bonita: “Mi talento no es cantar, Maía me tuvo mucha paciencia, yo no canto ni en la ducha”, dijo la presentadora caleña, quien recibió múltiples críticas. “Como cantante es excelente presentadora”, “se le nota que ni en la ducha canta”, “se le escucha voz como de una niña”, “como cantante, es mejor presentadora”, “que se quede como presentadora mejor”.