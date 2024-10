Participante hizo llorar a Gusi tras su presentación en ‘La Descarga’

Cada mentor llega recargado en esta nueva temporada, pues la cantante y compositora Marbelle, afirma que durante la competencia habrá dos factores claves que no les dejará pasar a quienes tenga en su equipo: “Una de las cosas que no les permitiré a mis participantes será que no sean receptivos y que no estén seguros de sí mismos. Me gusta que vengan con ganas de aprender y que dejen su ego de lado”.