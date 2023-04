No binarios: estas celebridades se identifican con este género que ya es legal en Colombia

Aunque aún falta un camino enorme por recorrer en cuanto a los derechos de la comunidad LGBTIQ+ se refiere, hay que decir que cada vez son más los referentes que hacen visibles las diferentes formas de ser, de pertenecer en la sociedad y de amar, que siempre han estado durante toda la historia de la humanidad, pero que han sido satanizadas, perseguidas y hasta erradicadas por preceptos y prejuicios basados en ideologías religiosas y sociales nocivas.

Hace pocos días Colombia hizo historia gracias a que una institución de educación superior, la Universidad del Rosario, le otorgó el título de “abogade” a uno de sus estudiantes que se identifica con el género no binario, poniendo sobre la mesa el tema de los géneros diversos y todo lo que esto conlleva, pues es la primera vez que un diploma tiene la palabra con la terminación propia del género neutro.

Abogade, persona no binaria. - Foto: Twitter @URosario

Pero en sí, ¿qué significa identificarse como no binario? Tal como lo informa Human Rights Campaign, son aquellas personas que no se identifican con los aspectos que culturalmente se le atribuyen al género masculino o femenino; en otras palabras, es no sentirse ni mujer, ni hombre, sino que se navega entre los dos géneros sin necesidad de catalogarse en un específico, por eso es “no binario”, porque va más allá de la dupla que socialmente siempre se ha impuesto.

“Las personas no binarias podrían identificarse como hombre y como mujer, entre los dos géneros o no formar parte de ninguna categoría de género en absoluto”, reseña HRC, dejando por sentado que así una persona haya nacido con una biología relacionada con un género específico, esta puede mostrarse de una forma diferente o reinterpretada de este.

Este tipo de diversidades son cada vez más comunes en todo el mundo y ya cuentan con representantes en los ámbitos más masivos y mediáticos del planeta, como lo es Hollywood y la industria de la música, cuyos representantes tienen millones de seguidores, entre los que se encuentran personas que jamás se han sentido parte de un género binario y al ver a sus ídolos logran aceptarse como son y viven una vida más feliz.

A continuación algunos de los famosos que se identifican como “no binarios”:

Demi Lovato

“Hoy es un día en el que estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes. Me enorgullece hacerles saber que me identifico como no binario…”, escribió Lovato en 2021, conocide por haber crecido protagonizado varios proyectos televisivos de Disney; quien no solo se ha consolidado como una de les artistes más relevantes de la escena juvenil y adulta, también ha vivido momentos de vida difíciles como el abuso de drogas y esto le ha dado relevancia mediática como un ejemplo de superación.

Demi Lovato en el The O2 Arena en su tour de 2018 en Londres. (Photo by Simone Joyner/Getty Images) - Foto: Getty Images

Sam Smith

Smith dejó perplejos y muy emocionados a sus fans cuando en 2017 anunció a través de su entrevista en la revista Times que se identificaba como no binario, declarando lo siguiente: “no soy hombre ni mujer. Creo que floto en algún punto intermedio… En realidad no te identificas con un género u otro. Sencillamente eres tú mismo... Tu propia creación única y especial. Al menos así es como lo veo yo. No soy masculino ni femenino. Creo que me sitúo en un punto intermedio, en algún lugar de ese espectro”.

Sam y Kim ganaron el Grammy y lo dedicaron a la comunidad LGBTI+. Foto: Getty Images - Kevin Winter. - Foto: Foto: Getty Images - Kevin Winter.

Luego se pronunció sobre el tema a través de sus redes sociales pidiendo a sus seguidores que le llamaran por los pronombres They/Them, con los que se identifican las personas no binarias.

Brigette Lundy-Paine

Famose por hacer parte de la serie Atypical, Brigette también usó sus perfiles oficiales de Instagram y tik Tok para revelar su género no binario, enviándole un mensaje muy emotivo a sus seguidores, empoderándolos para que sigan su verdadera esencia y la defiendan a toda costa. “Siento un poco de miedo al salir del armario pero creo que me lo debo a mí y a todos los que luchamos con el género. Si eres NB, comenta y celébralo. Eres hermoso y estás completo”, declaró en su perfil de Instagram.