“No podemos rendirnos ante las dificultades”: Luisa Fernanda W compartió reflexivo mensaje con sus seguidores

Luisa Fernanda W es una de las mujeres pioneras en el mundo de los influencers en Colombia, su contenido de maquillaje, viajes, trends, parodias, lypsync, entre otros formatos, han hecho que se posicione como una de las mejores a nivel nacional.

La 'influenciadora' empezó haciendo videos de humor - Foto: Foto tomada de Instagram @luisafernandaw

En su más reciente video en el que se basó en el formato de ‘Get ready With Me’, además de mostrarle a sus millones de admiradores su rutina de maquillaje y las prendas que usaría para salir a almorzar con sus amigas, dejó un mensaje bastante curioso en torno a ganar dinero y tener éxito. Además, señaló que los seres humanos a veces son muy impacientes y no se dan cuenta de que todo el esfuerzo que se hace tiene su recompensa.

Mientras la joven mostraba las prendas que se iba a poner para salir a almorzar con sus amigas, quiso dar una reflexión y se basó en un tema conocido como la Analogía del bambú para la vida.

“A veces nos preguntamos si lo estamos haciendo bien, pero no sabemos que hemos sembrado raíces tan fuertes que podemos crecer mucho más de lo que pensamos, no podemos rendirnos ante las dificultades, porque los logros no siempre son inmediatos”, explicó la paisa.

Luego señaló que existe tal antología y que se trata de la siembra de este árbol, pues deben pasar 8 años y 3 días para lograr ver que de sus resultados. Según Luisa Fernanda W esto aplica para la vida, ya que no se puede querer todo al instante y que a medida que se va trabajando todo esto que no se muestra de momento más adelante revelará que valió la pena empezar.

“Esas raíces que crecen hacia abajo en el bambú hacen que todo se fortalezca, y cuando ya muestra los frutos empieza a crecer 30 cms por mes, crece más rápido que todos los árboles”, dijo la joven.

La influencer envió un conmovedor mensaje a sus seguidores para que no desistan ante sus sueños - Foto: @luisafernandaw

La empresaria relacionó esto con muchas cosas que a veces la vida le pone a los seres humanos a enfrentar. “Entonces yo les digo que esta analogía está perfecta para aplicarla porque a veces uno trabaja y trabaja y siente que no ve resultados, pero lo que uno no sabe es que realmente se están fortaleciendo unas raíces increíbles y que uno puede crecer mucho más de lo que nos planeamos”.

Para cerrar su video aseguró que “uno no se debería rendir ante cualquier adversidad, caída, lo que sea por difícil que parezca, no nos deberíamos rendir. A veces los resultados tardan en llegar, pero llegan”.

Ante esta publicación hecha por Luisa Fernanda W en su cuenta oficial de Instagram, recibió miles de comentarios de apoyo y de personas que compartían su analogía. También obtuvo mensajes de sus seguidores donde alagaban la manera en que se viste, pues, ahora es un poco más elegante y chic.

“Creo que de todo tu contenido este ha sido el mejor que has podido hacer, me gustan muchísimo estos videos. Te felicito, veo una Luisa más centrada, madura y con mucho para enseñar, se ve que eres un ser humano muy noble y lindo”; “Es tan agradable escuchar a Luisa parce ❤️ Deberías dar charlas internacionales y ojalá poder asistir a una”; “No sé qué amé más si el outfit que está bellísimo 💕👌🏼o la reflexión”.

Luisa Fernanda W ha dejado a muchos sorprendidos con su cambio - Foto: 22:11:00 la IMPORTANCIA de APRENDER a SANAR | PIC POD EP. 145 ft. LUISA FERNANDA W.

“Chimba de look... muy chic, casual y elegante... pocas mujeres logran verse elegantes, así tengan plata”; “Ya cambiaste la forma de vestir”; “Desde que Luisa se mudó a Bogotá noto que su estilo cambió totalmente 😍”; “Amo como te vistes. Todo le que te pongas, se te ve espectacular 👏👏”, fueron algunos de los comentarios que recibió la también empresaria.