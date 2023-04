¿Luisa Fernanda W se va de las redes sociales? La influencer sorprendió a sus seguidores con un anuncio

Luisa Fernanda W sabe muy bien que su vida privada es el asunto que más le interesa a sus seguidores en las redes sociales, donde se ha convertido en toda una celebridad y donde ella se desempeña profesionalmente creando contenido que va desde tutoriales de maquillaje, hasta videos publicitarios en los que ella es el rostro de marcas, establecimientos comerciales y mucho más.

Para mantener una conexión permanente con sus fanáticos, Luisa usa diferentes estrategias que le ayudan no solo a escucharlos, sino a darles lo que ellos piden, por eso es cotidiano ver en su perfil de Instagram dinámicas de preguntas y transmisiones en vivo. Hace una horas “La W” aprovechó que ya había dejado a sus dos hijos dormidos en sus respectivas camas para dedicarle unos minutos de su apretada agenda a sus fans virtuales.

Foto: Instagram @luisafernandaw. - Foto: Instagram: @luisafernandaw

¿Cuál fue el tema central de la transición que hizo? Las últimas compras que hizo la paisa en algunas tiendas que tienen presencia en diferentes centros comerciales del país, que, según ella, es donde “todos compran”, pero que tienen una oferta básica y pertinente para sus necesidades fashionistas, por eso sigue eligiéndolas para seguir llenando su ya abultado closet.

Primero mostró todo lo que adquirió en una de las marcas de fast fashion más famosas del mundo, donde compró varios tipos de calzado que van de la mano con blazers y otros tipos de prendas. En medio de su show, ella explicó que tomó la decisión de cambiar un poco las siluetas de la ropa que usa y aclaró que así como apoya la moda colombiana y le compra a marcas nacionales, también le gustan las que importan ropa desde Europa y otras partes del mundo, aludiendo a la famosa frase de la esposa de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, “es que amo todas las marcas”.

Foto: Instagram @luisafernandaw. - Foto: Foto: Instagram @luisafernandaw.

Luego siguió mostrando su nueva ropa de “señora joven” con prendas “exóticas” y sus seguidores estaban felices opinando sobre lo bien que se le van a ver y cómo en este momento tiene un cuerpazo perfecto luego de haber dado a luz a sus dos hijos, Máximo y Domenic, cuya historia también ha quedado registrada en las redes de Luisa y su esposo, el cantante Pipe Bueno.

Pero cuando iba finalizando el video en vivo, Luisa dejó ‘boquiabiertos’ a todos sus seguidores con una afirmación que no se esperaban, pues que una de las mujeres más famosas de las redes sociales dé a entender que quizás ya no vaya a hacer más presencia en dichas plataformas es un evento totalmente extraordinario. “Todavía no les puedo decir de qué estoy hablando, pero si Dios quiere va a pasar a finales de junio y probablemente me desaparezca de las redes sociales por el proyecto, todavía no lo sé”, exclamó la influencer.

La influencer vistió de plateado para tomarse fotos para Instagram - Foto: @luisafernandaw

De inmediato, sus más de 18.5 millones de seguidores empezaron a especular sobre cuál podría ser el proyecto que mantendrá a la paisa alejada de sus redes sociales, siendo un reality la hipótesis más resonada en los comentarios del video que ya está fijo en el feed de la creadora de contenido.

Por el momento, lo único que se sabe de los proyectos futuros de la influencer es la venta de ropa que hará una vez incluya sus nuevas adquisiciones en su clóset, pues ella sabe muy bien que aunque la ropa que regala le sirve a muchas personas que no tienen el modo de adquirirla, también sabe que hay otras prendas que solo tienen una puesta y su valor amerita que alguien pague una módica suma de dinero por ellas.

Queda esperar entonces que Luisa lance el catálogo de su “venta de pulgas” y anuncie por qué se va a retirar de las redes sociales en los próximos meses.