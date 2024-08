“No saben qué hacer con la plata”: Colombiano habló de su experiencia trabajando con una familia millonaria en Suiza

Miguel Restrepo, reconocido influenciador de la plataforma de TikTok, se convirtió en tendencia dentro de la aplicación luego de que por medio de un video compartiera su experiencia al trabajar con una familia con altos recursos económicos en Ginebra, Suiza.

El joven que suma más de 54 mil seguidores en sus redes sociales, relató la increíble experiencia que vivió en medio de lo que pensó que sería un día normal de trabajo.

“A mí me contrata una señora de acá de Ginebra en una de las partes más exclusivas para venir a trabajar, al momento de llegar me encuentro con una belleza de casa. Empiezo a trabajar en jardinería, normal, estoy muriéndome del calor, sudando y de la nada se me acerca la señora de la casa”.

En ese momento, la dueña de la vivienda le preguntó que si tenía mucho calor, a lo que el joven le respondió que sí, pues a pesar de que tenía gorra y estaba protegiendo su piel de los rayos del sol con la ropa que llevaba puesta, la temperatura era demasiado alta.

El regalo que joven colombiano recibió por parte de su jefe en Suiza

Después de la conversación, la mujer salió de la casa y llegó con un presente para el joven, el cual, lo dejó plenamente sorprendido.

“Ella sale, agarra su carro y se va, no sé para donde y yo me quedé trabajando, a los 20 minutos vuelve y me dice ‘toma Miguel, te compré este short, para que vayas y te refresques un poco en el agua’, entonces me acompañó al lugar porque es una playa privada en la que necesitaba de su autorización para poder tener acceso”.

Cuando llegaron al destino en el que Miguel disfrutaría del agua en medio del calor que se vive en esta época del año en Suiza, la mujer le muestra al joven algunas de las embarcaciones de su propiedad y los lujos con los que cuenta su vivienda.

Colombiano compartió en redes los privilegios que le trajo trabajar con una familia de ricos

Segundos después, la mujer lo invitó a entrar al agua y le dio permiso de permanecer en el lugar el tiempo que considerara necesario para recobrar energía y poder continuar con sus labores de jardinería.