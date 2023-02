“Pa’ qué pregunta este huev...”: el día que Luis Fernando Múnera “regañó” a Carlos Vives

Luis Fernando Múnera fue un reconocido actor y locutor colombiano quien interpretó personajes como Gustavo Calle Isaza en la Estrategia del Caracol, Juan Pacheco en Pedro El Escamoso, General Santiago en Operación Jaque, entre otros.

Este jueves, 9 de febrero de 2023, se dio a conocer la noticia de su fallecimiento a los 73 años de edad. El comediante Pedro Gónzalez, mejor conocido como ‘Don Jediondo’, lamentó la muerte del artista y envió un sentido mensaje publicado a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Lamentamos el fallecimiento del gran actor y locutor Luis Fernando Múnera. Tuve la oportunidad de conocerlo en @CaracolTV gran señor. Dios lo tenga en su santa gloria”, expresó el humorista.

Lamentamos el fallecimiento del gran actor y locutor Luis Fernando Múnera. Tuve la oportunidad de conocerlo en @CaracolTV gran señor. Dios lo tenga en su santa gloria pic.twitter.com/Kf0QaGgOvI — Don Jediondo (@DonJediondo) February 9, 2023

Durante la década de los 90, Colombia enfrentaba una difícil situación de violencia debido al narcotráfico, pero en medio de ese caos apareció la película La Estrategia del Caracol, de la cual Luis Fernando Múnera hizo parte y con su aparición logró llegar al corazón de muchos ciudadanos.

Este proyecto fue dirigido por Sergio Cabrera y se presentó como una comedia-drama sobre lo que ocurría en ese entonces en el país. Su lanzamiento en la pantalla grande se dio el 25 de diciembre de 1993, mismo año en el que murió Pablo Escobar.

Muchos de los colombianos recuerdan a Luis Fernando por su icónica escena junto al cantante Carlos Vives, quien en esa época exploraba su talento como actor e interpretó a un periodista.

Luis Fernando Múnera y Carlos Vives en 'La estrategia del caracol'. - Foto: Pantallazo: La estrategia del caracol

El comunicador le preguntó a Gustavo Calle: “Don Gustavo, lo que no entiendo es todo esto para qué”. A lo que el personaje interpretado por Luis Fernando respondió: “¿Para qué?, ¿cómo que para qué? Pues pa.... ¿pa’ que le sirve a usted la dignidad? ¡Ah! Es que esa palabra no existe o qué. O no la usa allá en televisión. ¿Cómo que pa’ qué? Pa’ la dignidad nuestra. ¡Pa’ qué pregunta este huevón!”.

Sin duda, una de las escenas que hasta hoy, 30 años después de salir al aire, sigue siendo recordada por los colombianos y más con la pérdida de un gran talento como lo fue Múnera.

Adiós al actor paisa Luis Fernando Múnera, quien murió hoy a los 73 años. Una de las mejores frases del cine colombiano la dijo él en La Estrategia del Caracol (1993). Gracias por tanto.



pic.twitter.com/0IJDNC1Geb — Rodelo (@elrodelo) February 9, 2023

Varios personajes de la televisión colombiana se han pronunciado sobre el fallecimiento del antioqueño, entre esos, César Corredor, conocido en el mundo artístico como ‘Barbarita’.

“Lamento profundamente la muerte del GRAN ACTOR LUIS FERNANDO MUNERA, tuve la oportunidad en mis inicios de trabajar a su lado en DON CAMILO, excelente voz y siempre entregó su talento al servicio de la televisión, mi solidaridad a toda su familia y que descanse en paz”, manifestó el también comediante a través de Twitter.

Fallece Luis Fernando Múnera, actor colombiano - Foto: Captura de pantalla.

Sin lugar a dudas, el espectáculo nacional pierde a una de sus figuras más representativas. Luis Fernando Múnera será recordado por trabajar en producciones de época. Uno de sus papeles más emblemáticos es el de Fernando Hinojoza en Los pecados de Inés de Hinojosa.

En 1993 también interpretó a Adolfo de la Parra y Puyana en La otra raya del tigre. En 1997 hizo el papel de Bernardo de Vengoechea en La mujer del Presidente y otro de los que más recuerdan los colombianos es el de Federico Muñoz en La Saga Negocio de Familia.

Dejó un legado incalculable para las artes en Colombia. Su última participación en televisión fue en Antes del fuego, cuando personificó a Don Genaro.

Los seguidores del popular actor también se expresaron a través de las diferentes redes sociales lamentando la noticia. Asimismo, es oportuno señalar que hasta el momento no se conoce una versión oficial por parte de la familia de Luis Fernando y tampoco se han dado detalles sobre las causas de su muerte.