¿Pelea de reinas? Ariadna Gutiérrez le sacó los trapitos al sol a Paulina Vega

Miss Universo es un concurso de belleza femenina internacional y anual que busca la belleza integral, el liderazgo, la elegancia, la personalidad, el porte, la pose, la seguridad y el activismo social de las concursantes que llegan de todo el mundo.

A este certamen han llegado dos colombianas a portar la corona de miss universo: luz marina Zuluaga en el año 1958 y Paulina Vega en el año 2014, quien el siguiente año tuvo que entregar la corona en la edición del certamen, pero, este fue el evento que más ha llamado la atención del mundo entero por la equivocación que cometió el presentador Steve Harvey.

Ariadna Gutiérrez habla de su nueva pasión | Foto: Instagram: @gutierrezary

En el año 2015 llegó el momento de coronar a quien sería la mujer representante a Miss Universe entre las finalistas Miss Filipinas, Pia Alonzo Wurtzbach y Miss Colombia, Ariadna Gutiérrez, quien fue coronada por error, ya que Steve Harvey leyó mal la tarjeta.

Qué dijo Ariadna Gutiérrez de Paulina Vega Dieppa

Desde ese momento, se empezó a rumorar que las dos ex representantes de Colombia no han llevado una muy buena relación, lo cual reveló Ariadna Gutiérrez en una entrevista con el programa Se dice de mí, de Caracol Televisión, pues aseguró que ella era una fiel admiradora de la ex Miss Universo barranquillera cuando logró el título, pero que eso cambió.

Añadiendo más a esto, la sincelejana reveló que se llevó una gran decepción al conocer a Paulina Vega Dieppa, pues aunque por un tiempo admiró su personalidad y su forma de ser por lo que aparentaba a través de las pantallas, dijo que para ella, Paulina tiene comportamientos de diva.

Instagram @paulinavegadiep | Foto: Instagram @paulinavegadiep

La ahora modelo y amante de la equitación, Ariadna Gutiérrez, mencionó que en su momento esperó bastantes consejos o al menos una charla con Paulina para poder sentirse más a gusto y con más seguridad en el certamen universal, pero eso nunca ocurrió, lo que la hizo sentir que no existía una conexión entre ellas.

“Era mi referente. La admiraba muchísimo, pero me ha pasado muchas veces en la vida que cuando uno admira a alguien en televisión o en una foto y se arma una imagen, luego la conoces en persona y miras que no es real ¡Qué decepción!”, dijo la ex señorita Colombia.

A lo que agregó, “No fue el momento más lindo, pero no me importó. Yo tenía mi meta y pienso que al contrario eso me dio más fuerza y más motivación”. Pensé: “Bueno, no necesito la ayuda que me ibas a dar, yo lo puedo hacer con lo que tengo”.

La colombiana fue reina y representó al país en Miss Universo | Foto: @gutierrezary