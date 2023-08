Ariadna Gutiérrez revela el deporte que la apasiona y los accidentes que ha sufrido: “me abrí la cabeza”

Luego de este momento, la ex reina de belleza vive en New York y se dedica por completo a su vida en el modelaje, y a ser influencer de belleza y maquillaje en sus redes sociales. Aunque vale recordar que la colombiana también debutó como actriz en Hollywood al participar en la película xXx: the return of Xander Cage, la cual era protagonizada por el actor Vin Diesel.