Periodista de Noticias RCN denuncia que suplantaron su imagen con IA para una estafa

“ Quise hacer este video, no quiero ser alarmista, pero creo que es importante para muchas personas que quizás me sigan , para que rueden un poquito la voz, porque están utilizando mi imagen para algo que yo creo es una estafa”, inició comentando la periodista en la grabación que impactó a más de un fanático.

“El martes, miércoles, una amiga del colegio a la que no veo hace muchos años, pero con la que tengo un contacto esporádico, me escribió y dijo: ‘mira me encontré con un video tuyo en Instagram en donde estás promocionando algo, es del noticiero (Además, utilizan la imagen del noticiero) pero se ve muy raro porque se ve un poquito distorsionado”, comentó Maritza.