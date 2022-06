“Me vi muerta”: el increíble relato de presentadora de Noticias RCN que fue víctima de atraco

La periodista y presentadora de Noticias RCN, Maritza Aristizabal, fue víctima de la delincuencia en Bogotá y estuvo al punto de perder la vida por culpa de los ladrones que tienen azotada a los habitantes de la capital de la República.

En su cuenta de Twitter, Aristizabal narró los impresionantes momentos que vivió el pasado martes y cómo los ladrones la amenazaron, en varias ocasiones, con quitarle la vida.

Todo ocurrió hacia las 6:20 de la tarde, cuando ella iba en un carro por la Avenida Circunvalar, al oriente de la ciudad y por recomendación del Waze, el conductor se desvió e ingreso a una calle angosta y oscura por el barrio La Perseverancia. En ese momento inició el sufrimiento para la presentadora.

“Yo iba hablando por teléfono con una amiga. 50 metros más adelante había un carro bloqueando la vía. El conductor trata de reversa y en ese momento aparecen varios tipos con armas blancas que nos rodean, yo alcancé a contar cuatro”, contó Aristizabal.

De acuerdo con la periodista, uno de los ladrones rompió el vidrio de atrás del carro y la amenazó con un cuchillo para que le diera todo lo que tenía o de lo contrario la iba a matar. Otro de los delincuentes amenazó al conductor y le quitó el celular. Al mismo tiempo, otro ladrón entró por la venta del copiloto y empezó a agarrar todo lo que encontraba.

El delincuente, que se ensañó con la presentadora, la bajó del vehículo y según lo relata ella, estuvo a punto de quitarle la vida. “Ese es el momento más difícil, me agarra como para bajarme y me intimida con una navaja mientras repetía que le diera todo o me mataba, yo ya no tenía nada más que darle, se los juro, solo me quedaba la vida. Era tal la agresividad de los ladrones que me vi muerta”, dijo.

Resignada por lo que estaba pasando, Aristizabal le pidió a Dios que cuidara de su familia. “Cerré los ojos y como despedida, dije: Dios te dejo mi familia y mi bebé, cuídala”, cuenta la comunicadora.

Como si se tratara de un milagro, Maritza explicó que los ladrones se fueron de un momento a otro y aunque todavía se encontraba consternada por lo que había ocurrido, su felicidad era mayor por no haber perdido la vida en medio del atraco.

“Mejor dicho, después de “darnos por muertos” estábamos vivos, sin un rasguño y con los documentos. Ahora estaba en shock, pero de la felicidad y la incredulidad. Yo, que todos los días presento noticias de gente a la que matan por robar, me salvé”, comentó.

Yo, que todos los días presento noticias de gente a la que matan por robar, me salvé… y viene lo mejor 👉🏻 — Maritza Aristizabal (@Maryaristizabal) June 12, 2022

Luego de lo sucedido, la periodista se acercó a varios policías que se encontraban cerca del lugar y puso las respectivas denuncias. Después de varios días de investigación, las autoridades lograron recuperar todas sus pertenencias.

“El viernes me llaman a decirme que lo recuperaron todo. Impresionante. Ustedes no se imaginan el trabajo que hace la policía en investigaciones y operativos que incluso puede costarles la vida. Creo que no hay profesión más arriesgada, sacrificada y al mismo tiempo ingrata”, puntualizó.

Mi única forma de agradecerles fue invitarlos a un café y tomarme una foto con ellos que sí son héroes. 🙏🏻 pic.twitter.com/38xY6iPxhR — Maritza Aristizabal (@Maryaristizabal) June 12, 2022

Recientemente, el secretario distrital de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Eliécer Camacho, entregaron un nuevo balance de los indicadores de delitos de alto impacto en la capital del país con corte al pasado 31 de mayo.

De acuerdo con Fernández, el hurto de celulares, vehículos y motocicletas sigue en aumento en la ciudad. Entre enero y mayo se presentaron 23.295 hurtos a celulares, lo que significa un incremento del 7,4 % anual. No obstante, en solo mayo se robaron 3.625 celulares, 19,4 % menos frente al mismo mes de hace un año.

En cuanto a robo de vehículos, en los primeros cinco meses de 2022 se robaron 1.387 carros, 5 % más que igual periodo de 2021. Solo en mayo, el hurto a automotores se redujo 22,2 % al pasar de 333 casos en 2021 a 259 en mayo de este año.

El hurto a motocicletas, por su parte, se incrementó 3,8 % entre enero y mayo a 1.942 casos. En igual periodo anterior se robaron 1.871 motos y en solamente mayo esta clase de hurtos bajó 25,8 %, a 346 casos.

En cuanto a hurto a personas, si bien el secretario Fernández destacó que en mayo se presentaron 7.070 casos, lo que evidencia una reducción frente a abril de este mismo, cuando hubo 9.332 casos y frente a marzo, cuando ocurrieron 10.902 casos de hurtos, lo cierto es que en lo corrido de 2022 se presenta un aumento de 14 %.

Entre enero y mayo de este año se registraron 44.722 hurtos a personas, es decir, 5.497 más que igual periodo de 2021.