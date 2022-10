“Me puse a llorar del pánico”: Maritza Aristizábal, tras ser víctima de la inseguridad en Bogotá

El pasado mes de junio, la presentadora de Noticias RCN Maritza Aristizábal fue víctima de la oleada de inseguridad que agobia a los capitalinos. A través de su cuenta de Twitter, la comunicadora detalló cómo fue la aterradora experiencia.

“Yo iba hablando por teléfono con una amiga. 50 metros más adelante había un carro bloqueando la vía. El conductor trata de dar reversa y en ese momento aparecen varios tipos con armas blancas que nos rodean, yo alcancé a contar cuatro”, contó Aristizábal.

De acuerdo con la periodista, uno de los ladrones rompió el vidrio de atrás del carro y la amenazó con un cuchillo para que le diera todo lo que tenía o, de lo contrario, “la iba a matar”. Otro de los delincuentes amenazó al conductor y le quitó el celular. Al mismo tiempo, otro ladrón entró por la ventana del copiloto y empezó a agarrar todo lo que encontraba.

Aunque han pasado un par de meses desde este hecho, las secuelas que le dejó a la presentadora son notables. Así lo reveló Maritza Aristizábal al programa Lo sé todo. “En ese episodio lo que dije fue: ‘Mi hija se va a quedar sin su mamá. Yo no voy a poder ver crecer a mi hija’. Y mi hija está tan chiquita que, si yo muero, ni siquiera se va a acordar de mí”, expresó en referencia al atraco del que fue víctima.

Para Aristizábal, este hecho de inseguridad la marcó completamente. “Me da pánico (...). Cuando tú eres mamá, te cambia la vida, se te parte la vida en dos, tu chip mental, emocional, personal, físico, tus prioridades, todo cambia. Cada vez que pasa algo raro, yo lo asocio con eso”, comentó la periodista.

La intensidad con la que ocurrieron los hechos aquel día de junio dejaron un trauma para Maritza Aristizábal. Según narró en ese momento, uno de los delincuentes se ensañó con ella hasta el punto de estar cerca de quitarle la vida.

“Ese es el momento más difícil, me agarra como para bajarme y me intimida con una navaja mientras repetía que le diera todo o me mataba, yo ya no tenía nada más que darle, se los juro, solo me quedaba la vida. Era tal la agresividad de los ladrones que me vi muerta”, relató.

Ahora, salir a las calles es todo un reto, sobre todo, teniendo en cuenta los horarios que maneja y las secuelas que le dejó ese aterrador momento.

“Por ejemplo, hace 15 días, con el señor conductor que siempre me lleva y me trae. Yo salgo de mi casa muy temprano, a las 4:00 a. m. tengo que estar en el canal. Salgo muy temprano y la 26, la calle que siempre cojo, estaba cerrada. Nos tocó meternos por las calles de arriba de Monserrate, por un barrio. Yo, literalmente, me puse a llorar del pánico”, recordó Maritza Aristizábal.

“Yo le decía a Néstor (el conductor): ‘Salgamos de acá, por favor’. Entonces, yo lloraba y me tapaba los ojos (...). Tú vas en la calle y sientes que se te acerca una moto y uno es con una paranoia permanente, es algo que me marcó. Primero, no es solamente el temor a que te roben; el temor es que te hagan daño, a que te maten. (...) Y yo doy noticias todo el tiempo de gente a la que matan por robarla, entonces, mi pánico es mayor”, concluyó la presentadora.

Las declaraciones de Maritza Aristizábal motivaron varios comentarios en redes sociales de parte de usuarios que le daban la bienvenida “al tercer mundo”, minimizando la complejidad de su caso. Sin embargo, otros le expresaron su apoyo.

“Cuando ustedes sean víctimas de un robo con arma de fuego, juzgan. Se nota que muchos no lo han vivido. Yo lo viví. Créanme, la paranoia y la angustia son reales”, dice uno de los comentarios destacados.