Los colombianos en el gigante mediático para latinos de EE.UU.

Sobre el equipo humano que trabaja en la redacción de Univisión, Miguel Reyes, un productor bogotano que la integra, asegura: “Miami sigue siendo cubana y Univisión -en su casa matriz- también. Pero la presencia de colombianos es notable, pues ocupan posiciones directivas y cada vez hay más presentadores”. En efecto, no se puede hablar de una mayoría colombiana en Univisión, la cadena que le habla a más de 56,5 millones de hispanos en Estados Unidos: lejos de eso, ya que mexicanos, cubanos y puertorriqueños siguen prevaleciendo. Pero tras la llegada de pesos pesados como Isaac Lee, Daniel Coronell y Gerardo Reyes, y anuncios recientes sobre lo que viene en 2018, resulta innegable que Noticias Univisión apuesta por Colombia en épocas en las que la credibilidad es un valor tan preciado como frágil.

La salida de María Elena Salinas, periodista que por 36 años hizo parte de la cadena, quien presentará hasta mediados de diciembre la edición insignia Noticias Univisión junto a Jorge Ramos, abrió una vacante de peso y tuvo repercusiones inmediatas. El lunes, la cadena anunció la llegada de la bumanguesa Patricia Janiot, por años una de las caras notables de CNN en Español, una periodista de pergaminos, reconocida en América Latina, que asumirá el reto de desplegar su talento y establecerse en la mayor cadena hispana en Estados Unidos. Así, inevitablemente Colombia imprime cada día más su ADN en los informativos del enorme grupo de medios, que pelea con Telemundo la atención de los millones de hispanohablantes que conforman su audiencia.

Le sugerimos: Patricia Janiot se unió a Univisión

La parrilla de 2018 habla por sí sola. Carolina Sarassa, nacida en Medellín, seguirá presentando la Edición digital del mediodía con el chileno Javier Olivares; a las 6:30 p. m., Ilia Calderón presentará junto al mexicano Jorge Ramos Noticias Univisión, lo que la convierte en la primera afrolatina en conducir un noticiero en el prime time; Patricia Janiot se encargará de la edición de las 11 de la noche, Noticiero Univisión Edición Nocturna con el mexicano Enrique Acevedo; y los fines de semana Félix de Bedout toma las riendas de los informativos junto a la mexicana Arantxa Loizaga.

En el caso de Calderón, que llegó a Univisión en 2007 luego de años en la cadena rival, seguirá participando en el programa Aquí y Ahora para el cual, entre varios informes destacados, entrevistó a Chris Barker, líder del Ku Klux Klan, y a su mujer en su hogar en Carolina del Norte. En esta, Barker le dijo que era la primera negra en entrar a su casa, luego la amenazó y la insultó, pero, íntegra y firme, siguió con su cuestionario y le mostró al mundo entero que no se deja amedrentar ni en la boca del lobo.

Le puede interesar: Así fue el Foro de Noticias Falsas el reto del periodismo en el siglo XXI

Janiot durante los últimos 25 años ha cubierto los sucesos más relevantes del último cuarto de siglo (guerras, ataques terroristas, crisis regionales, elecciones presidenciales, cumbres políticas, visitas papales, desastres naturales, entre otros) y ha entrevistado presidentes, líderes políticos y personajes como Augusto Pinochet, Bill Clinton, Bill Gates, Richard Branson y Dan Brown. Ahora desarrollará contenido para programas especiales, lanzará un nuevo espacio enfocado en noticias de América Latina y también presentará Aquí y Ahora al lado de Teresa Rodríguez e Ilia.

El quiebre de la ola

Una década atrás, los mexicanos dominaban la escena en Univisión, un hecho casi natural si se considera que la comunidad azteca representa más del 60 por ciento de la población hispana en el país del norte. Pero entre 2010 y 2011, cuando la cadena nombró a Isaac Lee su presidente de noticias, el foco se amplió. Lee reclutó a su vez a Daniel Coronell como vicepresidente ejecutivo y director ejecutivo de noticias de Univisión, y a Gerardo Reyes como director de la unidad investigativa. Hoy, Lee es director general de contenidos de Univisión y de Televisa, y Coronell asumió la presidencia de noticias de Univisión. Desde esa posición sorteó la salida de un ícono como María Elena Salinas y la suplió con una periodista curtida durante décadas de labor profesional como Janiot. Reyes sigue destacándose por las investigaciones que lidera con su equipo.

Carolina Sarassa no es conocida en Colombia, pues no trabajó en el país. Lleva 20 años abriéndose camino en Estados Unidos, país al cual llegó indocumentada en 1997, en el que estudió becada y materializó su sueño de ser periodista. Hoy, la tres veces ganadora del Emmy y autora de Dancing on Her Grave: The Murder of a Las Vegas Showgirl está contenta de ver más colombianos en la redacción y frente las cámaras, pero aclara que el talento pesa más que la nacionalidad. “De lo que conozco del señor Coronell, no contrataría a nadie por ser colombiano, mexicano o peruano. Busca gente que tenga una buena hoja de vida, y así ha abierto las puertas para que personas de otras nacionalidades puedan presentar noticieros. Hasta hace unos años, eso parecía imposible”, dijo a SEMANA.

Le recomendamos: Noticias falsas el gran reto del periodismo actual

Vale anotar que, detrás de las cámaras, en un grupo masivo y en expansión como lo es Univisión, muchos periodistas y productores colombianos también suman su talento en la redacción, en las ediciones de entretenimiento, en la producción de programas y también como parte del Fusion Media Group, un ala en inglés dedicada a contenidos multiplataforma y web para millennials.

Pero el enfoque trasciende a Colombia, pues en 2014 la compañía también contrató al español Borja Echeverría como vicepresidente digital, y este integró colegas de su país al equipo. Por eso, para la mayoría de periodistas la frontera de nacionalidades se desdibuja en el consejo de redacción y en la práctica. La particular junta que reúne a los directores, editores y periodistas congrega a nueve nacionalidades, con sus acentos y sus contextos distintos. Ese regionalismo, por fortuna, no divide, pues sirve para consultar, unificar ideas e incluso para homogeneizar el lenguaje. Como anota Sarassa, “en Colombia uno es colombiano, en México, mexicano, pero en Estados Unidos todos somos simplemente hispanos”.